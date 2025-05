A magyarok sosem tűrték meg a Júdásokat

Minden országgyűlési választás előtt azt érzi az ember, hogy ez most a legfontosabb, ennél nagyobb tétje talán sosem lesz megmérettetésnek, ez most a csúcs. Így volt ez 2018-ban és 2022-ben is, azonban már most, 2025-ben érezzük, hogy jövőre az eddiginél is nagyobb a tét, és a jövőnk szempontjából kulcsfontosságú pillanat következik el. A kampányra pedig már nem is kell várni, jó ideje zajlik, mocskosabb módon, mint bármikor. A külföldi zsoldban álló baloldal próbálkozott már mindennel, most pedig átléptek egy újabb vörös vonalat az ukrán titkosszolgálattal zajló összejátszással, új köpönyöget húzva, de a régi nótát fújva.

Ebben a helyzetben kell minden erőnket összegyűjteni és csatasorba állni, küzdve a saját és gyermekeink jövőéért, hiszen itt valóban nem csak a következő négy évről döntünk majd, a magyarság sorsa a kezünkben van ezekben a sorsdöntő időkben. Bátran kimondhatjuk, hogy élet-halál harcot vívunk, nem véletlenül zajlott le az első Harcosok Klubja rendezvény, ahol Orbán Viktor meghirdette az előttünk álló év menetrendjét, ami nem a kényelemről fog szólni. Amikor hazánk és a magyarság támadás alatt áll, akkor annak megfelelő a mi hozzáállásunk is. Állni kell a sarat, dolgozni és harcolni kell, hiszen akik összegyűjtötték minden erejüket ahhoz, hogy megtörjék a magyarokat, ugyancsak csatasorba állítják, aki csak él és mozog, tudjuk, hogy minden guruló dollárnak lesz helye. Udvariaskodással, előzékenységgel és bambasággal itt semmire nem megyünk. Ám nekünk, a nemzetünk jövőjéért küzdő millióknak több előnyünk is van: összetartóak vagyunk, sosem adjuk fel, és nem tűrjük meg magunk között a Júdásokat, hiszen a renegátok mindig megkapják a Jóistentől, ami nekik jár. Akik külföldi zsoldból hizlalják magukat, akik feláldoznák a nemzetüket némi simogatás fejében, azokat az egészséges társadalom kiveti maga közül. A többség pedig mi vagyunk.

Hiába menekül és terel a zsebmessiás, hiába gyalogol autóban ülve napokig Erdély felé, Magyar Péter szíve irigységgel teli, a szándékai nem tiszták, a lelke üres és érzéketlen, csak önmaga érdekli, a saját nemzetét mélységesen lenézi. Gyűlöletről beszél, miközben a céltalan és értelmetlen gyűlölködést használja fegyverként. Hergel és magyart a magyar ellen uszít nap mint nap, miközben ellenfeleit vádolja saját módszereivel. Nyilvánvaló és mégsem szégyelli. Ki kell hát állni ellene és a levitézlett Gyurcsány-szekta segédhadai ellen, mert valóban kevés az, ha igazunk van, ennek érvényt is kell szereznünk, ez pedig eltökéltség, hit és kőkemény küzdelem nélkül nem fog menni. Mi, magyarok megtanultuk az évszázadok során, hogy nincsenek kényelmes pillanatok, sosem dőlhetünk hátra, semmit sem kapunk ingyen. Most is erre készülünk.

A szerző a PestiSrácok főmunkatársa.