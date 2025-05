Bajban Karácsony Gergely: törvénytelenné nyilvánították Budapest 2025-ös költségvetését!

Az Index cikkében emlékeztet, hogy a Fővárosi Közgyűlés tavaly év végén elfogadta Budapest jövő évi költségvetését, amelyet úgy terveztek, hogy csak 38 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetnek be az államnak, további 51-et viszont nem. A Fidesz frakciója már a költségvetés decemberi vitájában is világossá tette, hogy így törvénytelen lesz ez a költségvetés, melyet a képviselőik nem is szavaztak meg, a Kutyapárt pedig kivonult a szavazásról.

Sára Botond főispán a közösségi oldalán márciusban megosztott videójában szintén azon az állásponton volt, hogy szabálytalan a fővárosi költségvetés, ezért is fordult a Kúriához.

A fővárosnak nincsen oka, hogy ne fizesse be a szolidaritási hozzájárulást, hiszen az iparűzésiadó-bevételek folyamatosan nőnek, amelyek alapjául szolgálnak a szolidaritási hozzájárulás összegének

– állította.

Az Index ma megtudta, hogy

a Fővárosi Törvényszék két részletét megsemmisítette, összességében pedig törvénytelennek nyilvánította a költségvetést, miután a kormánynak adott igazat.

Szentkirályi Alexandra: Karácsony Gergely és a Tisza Párt csődbe vitte Budapestet!

A Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője közösségi oldalán reagált a Kúria jogerős döntésére, melyben kimondták: a főváros költségvetése törvénytelen, mivel nem terveztek bele 51 milliárd forintnyi törvény által előírt kiadást.

Ezt azért tették, mert állításuk szerint nincs pénze a fővárosnak, persze a Gyurcsány-emberek busás fizetésére és prémiumokra mindig jutott, ahogy az 50+ milliárdos ingatlanmutyira is Rákosrendezőn.

Emlékeztetett arra is, hogy tavaly ők a törvénytelenséget már kimondták a költségvetési vitában is, de ez a Tisza Pártot, Vitézy Dávidot és Karácsonyt nem érdekelte, azért, hogy pozícióba hozhassák embereiket - példaként említette Bódis Krisztát és Nagy Ervint.

Most, ha csak a főváros nem varázsol elő 50 milliárd forintot, csődbe megy a rossz városvezetésnek köszönhetően. Pénzért és hatalomért lepaktáltak, hazudtak a főváros anyagi helyzetéről és cserben hagyták a budapestieket. Eddig lehetett titkolózni, de a bíróság leleplezte őket, most itt az ideje, hogy ők is bevallják az igazságot!

Hozzátette, hogy 2019-ben több mint 200 milliárdos tartalékkal adták át a Városháza kulcsait, és a magyar kormány azóta is folyamatosan fejleszti Budapestet.

Most éppen a CAF villamosokat fizeti ki, felújítja a szentendrei HÉV-et és további 50 milliárdból fejleszti a közlekedést. A városvezetés mégis le tudta nullázni Budapestet

– írta Szentkirályi Alexandra.