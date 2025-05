Lovásznak ment a forgatásra: kaszkadőr lett belőle

„Az egyik nagybátyám disszidált, a másik nagybátyám börtönbe került, apukám pedig a Csepel teherautójával hordta ki a menekülteket” – sorolta.

A nemzetközi filmek közül a Titanic című romantikus kalandfilm (1997) írt felül mindent számára, akkor közel hét hónapot töltött a hajón. De Az emlékmás (2012) című filmben szerzett élményeit is megosztotta a nézőkkel.

Fotó: Tumbász Hédi / TUM

„Amikor Az emlékmás (2012) című filmbe bekerültem, megkérdezték: ki ez a srác? Egy magyar? A végén elfogadtak, ott maradtam, ott voltam és bármerre jártam a világban akkor mindig azt mondták: „a Gabooor”.

Ausztráliától mindenfelé ismernek, tudják ki vagyok. Ez nem hencegés, de nagyon jó érzés” – mondta el.

A kaszkadőrszakértő megosztotta a SVENK stábjával azt is, milyen emlékezetes sérülései voltak.

„Mikor Ikarus busszal beugrottam a Dunába, akkor eltörött négy bordám és a csigolyáim is elrepedtek, rettenetesen megütöttem a vesém, de két hónap múlva már A templom című olasz filmben ugrottam le a Halászbástyáról.

Fiatalon könnyen, hamar gyógyultam. Hangsúlyozom, hogy persze mindent megteszünk azért, hogy ezt elkerüljük, de ez egyszerűen kivédhetetlen” – mondta Piroch Gábor.

Elárulta azt is, hogy minden munkáját a lehetőségeken belül a legjobb módon, ötletesen, kreatívan végezte el.

„Nagyon nehéz a könyvtárból kivenni valami olyasmit, ami még nem volt, de ha összevegyíted a betűket, akkor egy új vers vagy egy új regény születik. Mindig próbáltam valami olyasmit csinálni, hogy meglegyen az a plusz, amire odafigyelnek és megtapsoljanak. Mindig is a magyarságomat hirdettem” – hangoztatta.

A Magyar Mozgókép Fesztivál és a Magyar Filmakadémia életműdíjával kitüntetett alkotók az elismerést ünnepélyes gálán vehetik majd át június 20-án a Balatonfüredi Kongresszusi Központban.

Idén nyáron ismét a magyar film kerül a reflektorfénybe: közeleg a MOZ.GO – Magyar Mozgókép Fesztivál, amely június 18. és 21. között Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi helyszínein várja a hazai mozgóképkultúra szerelmeseit. A Svenk stábja is ott lesz az ország legnagyobb filmes seregszemléjén, ahol újra vászonra kerülnek a hazai filmművészet kiemelkedő alkotásai, és a közönség találkozhat azokkal az ikonikus művészekkel is, akik munkájukkal évtizedek óta formálják a magyar film történetét. Az életműdíjasok előtt tisztelgő vetítéssorozat és a változatos programok garantálják, hogy a fesztivál idén is felejthetetlen élményt nyújt minden korosztálynak.