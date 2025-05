Keleti Andrea egyre izgatottabb a nagy nap miatt

Keleti Andrea, a népszerű táncművész és számtalan televíziós műsor, többek között a Szombat esti láz egykori sztárja, idén is izgatottan várja születésnapját, bár férje Zoli titokzatos viselkedése miatt semmit sem tervez előre. Azon ritka férfiak közé tartozik a táncművész férje, akik sosem felejtik el a feleségük születésnapját, és persze Zoli idén is különleges programokat ígér. A részletekről pedig természetesen hallgat.

Keleti Andrea és férje

Fotó: Csudai Sándor

Keleti Andrea tavaly a reptéren találta magát a születésnapján

„A férjem mindig meglep valamivel, ezért a születésnapomra már biztos, ami biztos, nem is terveztem semmit. Amikor viszont látta, hogy másnapra írtam volna be valamit a naptáramba, azonnal rám szólt, hogy azt is húzzam ki”

– mesélte nevetve Keleti Andrea az Origónak.

A táncművésznő baráti társasága is aktívan részt szokott venni az ünneplésbe:.

„A baráti társaságom is nagyon cuki és aktív. Tavaly tudtam, hogy elutazunk Olaszországba, de az a repülőtéren derült ki, hogy ott várnak a barátaim”

– emlékezett vissza a tavalyi meglepetésre.

Andrea nem vágyik drága ajándékokra; számára a közös élmények a legfontosabbak:

Nekem nem kell ajándékot venni, kesztyűt, ridikült, a programoknak és az együtt töltött minőségi időnek örülök leginkább

– mondta Keleti Andrea.

Még mindig bomba formában van

Az 56. születésnapjára készülő táncművész az egészséges életmód híveként rendszeresen mozog és odafigyel a táplálkozására:

„Sokat mozgok, zumbaórákat is tartok, ezen felül a táplálkozásra is odafigyelek. Eszem a gyógynövény kapszuláimat. Amikor kicsit elengedem magam, ez így lesz valószínűleg a szülinapomnál is, olyankor hatványozottan használom őket” – tette hozzá nevetve.

A nyaralásokat illetően Andrea és Zoli szívesen térnek vissza olyan helyekre, ahol jól érezték magukat:

Szeretünk visszamenni olyan helyre, ahol jól éreztük magunkat. 3-4 napra tudunk elszabadulni általában, ennyi idő alatt meg lehetetlen bejárni a környéket. Dél-Olaszországban, Bariban például háromszor voltunk tavaly. Így tudtuk felfedezni a régiót teljesen

– mesélte.