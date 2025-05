Botrányok, kémbotrány és béremelés – ez történt a héten a magyar politikában

Politikai baklövések, kémbotrány és új alkotmánybírók — eseménydús hetet tudhat maga mögött Magyarország. Magyar Péter nagy vihart kavart nagyváradi látogatásán botrányos elszólásával borzolta a kedélyeket, miközben fény derült az ukrán kémbotrány magyar szereplőire is. Közben a Voks 2025 szavazása egymillió fölé ugrott, a kormány béremelést jelentett be a kisvárosi hivatalokban dolgozók számára, és új alkotmánybírókat is választottak. A hét legfontosabb belpolitikai történései egy helyen.

Botrányos véget ért Magyar Péter „Egymillió lépés” akciója „Román földre” ment „vendégségbe” Magyar Péter, akit végül a Szózat is a falhoz állított Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője május 14-én elindította „Egymillió lépés” elnevezésű gyalogos akcióját Budapestről Nagyváradra. Az akció célja a kormány politikájával szembeni tiltakozás és a közvélemény figyelmének felkeltése volt. Május 24-én érkezett meg Nagyváradra ahol a Tisza vezetője néhány óra leforgása alatt a szokottnál is több ordenáré hibát vétett, amelyek között Erdély „román földnek” nevezése csak a bemelegítés volt. „Ott kinn, román földön” – így fogalmazott Nagyvárad felé haladva, rajongói nem túl népes körében Magyar Péter. Sem a tiszás politikusnak, sem a munkatársainak nem tűnhetett fel ez az elszólás, amely az erdélyi – és az anyaországi – magyarok közül nagyon sokakat felháborít. Ahogyan az is, amit a Tisza Facebookján írtak Magyar munkatársai: miszerint ne vigyen senki zászlókat vagy nemzeti motívumokat Erdélybe, hiszen oda „csak vendégségbe mennek”. Magyar Péter nagyváradi vesszőfutásában a kegyelemdöfést az adta meg amikor a Szózat eléneklése gondot okozott Magyar Péter csapatának. Rost Andrea, a Magyar Péter házi énekeseként funkcionáló művésznő ugyanis a Tisza elnökének kérése ellenére nem tudta előénekelni a Szózatot – miután, szégyenére, nem tudta, hogy kezdődik. Várakozáson felüli a szavazatok száma a Voks 2025-ön A hétvégére már egymilliónál is jóval többen nyilatkoztak álláspontjukról a kormány véleménynyilvánító szavazásán. A Voks 2025 népszerűsége azt bizonyítja, hogy a magyarok számára fontos a hangjuk hallatása egy olyan komoly ügyben, mint Ukrajna gyorsított EU-s tagsága – ami súlyos károkat okozna Magyarországnak és egész Európának is. Amikor az ország sorsát meghatározó, sarkalatos fontosságú kérdésekről van szó, mindig aktívak a magyarok – ezt bizonyítja a Voks 2025 is, amelyben a leadott voksok száma átlépte az egymilliót. Orbán Viktor a számokat csütörtökön közölte; szerinte ez a várakozásokat fölülmúló, fantasztikus eredmény az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson. Alig egy hónapja kezdték el kézbesíteni a szavazólapokat az állampolgároknak, az utolsó borítékok csak csütörtökön kerültek a postaládákba, így különösen beszédes az egymillió leadott szavazat.

Kiderült, ki lehetett az ukrán kémbotrányban érintett magas rangú magyar katonai vezető A Magyar Nemzet cikke szerint Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök – a Tisza Párt jelenlegi szakértője – rendszeres kapcsolatban állt azzal az ukrán állampolgárral, Holló Istvánnal, akit a magyar hatóságok a napokban kémkedés vádjával letartóztattak. Az ukrán kémbotrány rendkívül szövevényes, és további szereplője egy fegyverbizniszben utazó magyar nagyvállalkozó. A Magyar Nemzet átfogó írásban mutatja be, hogyan hálózták be a Tisza Pártot az ukrán befolyásoló ügynökök. A szövevényes ügyben felbukkant egy újabb név, a fegyverbizniszben érdekelt milliárdos magyar nagyvállalkozó, Wéber János is – igazi nagyágyú, akit vérbeli baloldali milliárdosként írnak le. A férfi a rendőrség terrorelhárító egységénél szolgált, később lett vállalkozó. Fegyvergyártásból tett szert óriási vagyonra, ma már jellemzően inkább Nyugat-Európában aktív. A Magyar Nemzet szerint legismertebb cége a Combat Kereskedelmi Kft. volt, amiből 2010-ben lépett ki. Wébert több szál is fűzte a Magyar Szocialista Párthoz, ezek közül a legfontosabb, hogy gyerekkori jóbarátja volt a párt pénztárnokának és nagy hatalmú emberének, Puch Lászlónak. További közös „akciókat” tervezett Magyar Péter és a Magyarországról időközben kiutasított ukrán kém Megdöbbentő videóra bukkant a HírTV Roland Tseberről, arról a Magyarországról kitiltott ukrán kémről, aki Magyar Péter mellett exponálta magát (és fordítva). A férfi a Tisza elnökét nem csak vendégül látta Kijevben, de útitársaként kalauzolta is az országban. Tseber a napokban megfenyegette a Fideszt és annak szavazóit, sarokba szorított patkánynak nevezve őket. Mint kiderült, nemrég – márciusban – egy ukrán tévében a Tisza Párt elnökével megbeszélt „további akciókról” adott információt. Mint ismeretes, Tsebert a magyar nemzetbiztonsági szervek az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztjeként azonosították.

Új alkotmánybírókat választott az Országgyűlés Alkotmánybírónak választotta az Országgyűlés kedden Polt Péter volt legfőbb ügyészt, valamint az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Az országgyűlés – a kormánypártok jelölése és az igazságügyi bizottság javaslata alapján – titkos szavazással döntött. Polt Péter 2025. június 10-i hatállyal történő megválasztását 136 igen és 13 nem szavazattal, tartózkodás nélkül hagyták jóvá. Hende Csaba 2025. június 1-jei hatállyal történő megválasztását 136 igen és 13 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatták a képviselők. Az Alkotmánybíróság 15 tagját az országgyűlés választja meg az összes képviselő kétharmadának szavazatával, 12 évre. A két új alkotmánybíró megválasztásával tizennégy főre emelkedik a testület létszáma. Muri Enikő kőkemény üzenetet küldött az őt erőszakosan támadó, szélsőbalos kommentelőknek Afelé húz a szívem meg az egész véleményem, ami a Fideszről szól és hogyha ezt az ember nyíltan ki meri mondani, akkor már érezheti nagyjából a kést a hátában – árulta el az énekesnő a Patrióta Youtube-csatorna műsorában. Muri Enikő hangsúlyozta: Nekünk rohadtul elegünk van már abból, hogy egyszerűen csak az létezik, amit a másik oldal mond. Az énekesnő továbbá elárulta az interjú során, hogy igazából egy dolog tudja nagyon kimozdítani a komfortzónámból, mégpedig hogyha valaki direkt bántja a másikat. Orbán Viktor újabb jelentős béremelést hagyott jóvá Ezúttal a kistelepüléseken dolgozók mindennapjait könnyíti meg a kormány döntése. a kormány a tízezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzatainál dolgozó köztisztviselők fizetésének emeléséről határozott. A döntés célja a közigazgatás hatékonyságának növelése, valamint a helyi hivatalokban folyó, magas szintű szakmai munka elismerése. Ennek első lépéseként a kormány egyetért a méltányos béremeléssel, amelyhez a központi költségvetési támogatás ütemezett emelése is társul. a tízezer fő alatti lakosságú, települési székhelyű hivatalok esetében az állam dolgozónként további 532 500 forintos támogatást biztosít, amelyet kizárólag a július 1-jétől esedékes illetményemelésre lehet fordítani. A kormány emellett bejelentette: 2026-ban már 15 százalékkal növeli az egy főre jutó központi támogatás összegét is.

