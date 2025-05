A klímaváltozás hatásait már a saját bőrünkön érezzük – apokaliptikus nyár elé nézünk

2025 nyara várhatóan hűvösebben indul, gyakori záporokkal és zivatarokkal, de június közepén enyhülésre számítanak a szakértők – írja a bama.hu. Ahogy az Origo is beszámolt róla, nem készültünk fel a klímaváltozás hatásaira és a természeti katasztrófákra.

Nem készültünk fel a klímaváltozás hatásaira

A klímaváltozás már nem csak jövő – itt van

A júniusi esőzések után az idei július a legforróbb hónapnak ígérkezik, a napi csúcshőmérsékletek akár 35 °C fölé is emelkedhetnek, megdőlhetnek a napi melegrekordok is. Augusztusban ismét özönvízszerű esőzésekre számíthatunk, ami vélhetően úgy fog kelleni az anyaföldnek, mint egy falat kenyér az éhezőnek, a száraz és forró júliusi időjárás után. A szélsőséges hőingadozások és a rövid idő alatt lezúduló esők a mezőgazdaságra és a városi életre is komoly hatással lesznek majd.

A hőhullámok jelentős egészségügyi kockázatot jelentenek, különösen az idősek és a kisgyermekek számára.

A teljes cikk ide kattintva olvasható. Korábban arról is írtunk, hogy rekordmagas hőmérsékletet, pusztító erejű viharokat, szokatlanul hosszú aszályokat és özönvízszerű esőzéseket is hoz majd a klímaváltozás.