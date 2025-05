Kocsis Máté szerint ezzel lehet leleplezni az ukrán propagandát

Kocsis Máté úgy fogalmazott: azok a nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és médiumok, amelyeket külföldről finanszíroznak, először migrációs propagandát, majd genderpropagandát, azt követően pedig háborús propagandát terjesztettek.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség)

Most ugyanezek a szervezetek a Magyarországot lejárató ukrán propaganda legfontosabb szószólói

– tette hozzá a politikus.

A jobboldali álláspont: szuverenitásvédelem és átláthatóság

A kormány és a Fidesz-közeli véleményformálók a törvényt a nemzeti szuverenitás védelmének eszközeként mutatják be. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke hangsúlyozta, hogy a jogszabály nem orosz mintára, hanem az Egyesült Államokban 1938-ban elfogadott Foreign Agents Registration Act (FARA) alapján készült. Mint mondta, „akinek nincs takargatnivalója, annak félnivalója sincs”, hiszen az átláthatóság minden demokratikus közélet alapkövetelménye. A kormánypárti sajtó, köztük a Magyar Nemzet és a Hír TV arról számolt be, hogy a törvény célja „fényt deríteni arra, kik és milyen külföldi pénzből avatkoznak be Magyarország belügyeibe”.

A Századvég szerdán publikált közvélemény-kutatása szerint pedig a magyar társadalom többsége támogatja a szuverenitást védő új törvényt: a megkérdezettek 66 százaléka ugyanis ellenzi, hogy külföldi kormányok vagy szervezetek magyar médiumokat és újságírókat fizessenek, míg 77 százalékuk megvizsgálná, hogy korábban mire költötték az USAID és EU pénzeit.

Baloldali és ellenzéki kritika: listázás és megfélemlítés

Az ellenzéki pártok és számos civil szervezet szerint viszont a törvény a politikai ellenfelek megfélemlítését és a civil társadalom ellehetetlenítését szolgálja. Karácsony Gergely főpolgármester Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez fordult, kérve a jogszabály végrehajtásának felfüggesztését, mondván: a törvény „a kormány új ÁVH-jának ad törvényi furkósbotot”.

A hvg.hu és a Szabad Európa cikkei arra figyelmeztetnek, hogy a törvény a független újságírás és civil kontroll felszámolását célozza, listázással, vagyonnyilatkozati kötelezettséggel és forráselzárással. A 444.hu szerint a jogszabály „átláthatatlan átláthatósági törvény”, amely mögött politikai célú leszámolások lehetősége húzódik.