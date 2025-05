Az európai vezetés még mindig abban a háborús pszichózisban van, hogy az oroszokat le kell győzni, és most, hogy az amerikaiak ugyan kiszálltak ebből a versből, de majd mi, európaiak ezt meg fogjuk oldani. Továbbra is döntenek a fegyverszállítások mellett. Most két héttel ezelőtt újabb (...) pénztámogatásról döntöttek. Tehát öntik bele a "lét", a fegyvert, és minden ehhez szükséges eszközt, hogy utána lépjen be a haderőbe, hogy fenntartsák a háborút, ahelyett, hogy az Európai Unió azt a megmaradt picike kevés kis erejét arra használná, hogy békét teremtsenek. Pedig az lenne az európai érdek, hogy a szomszédunkban ne forrjanak az indulatok, hanem béke legyen”