Koncz Zsófia: Jövőre félmillió, 2029-től egymillió édesanyának nem kell szja-t fizetnie

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára beszédet mond a Rákóczi Zsigmond Református Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítésének átadóünnepségén Szerencsen, 2025. március 28-án. (Fotó: MTI/Vajda János)

Az államtitkár a közösségi oldalra feltöltött videóüzenetében az anyák napjához kapcsolódva úgy fogalmazott: az édesanyák szeretete, szolgálata, fantasztikus helytállása nemcsak a családjuk, hanem az egész nemzet számára fontos.

„Az idei anyák napja azért is különleges, mert az országgyűlés a héten elfogadta az anyák személyi jövedelemadó-mentességéről szóló törvényjavaslatokat”

– emlékeztetett.

A családi adókedvezmény korábban már elfogadott duplázásával és az anyák szja-mentességével Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját valósítja meg a magyar kormány – mondta Koncz Zsófia.

Kifejtette, hogy

idén július elsejétől kétszeresére emelkedik a családi adókedvezmény összege, majd október 1-től életkortól függetlenül életük végéig szja-mentesek lesznek a háromgyermekes anyák,

2026. január elsejétől a 30 év alatti egygyermekes anyák is szja-mentességet élveznek majd, valamint fokozatosan bevezetik a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentességét is. 2026-tól a 40 év alatti, 2027-től az 50 év alatti, 2028-tól a 60 év alatti, 2029-től pedig a 60 év feletti kétgyermekes anyát is szja-mentesek lesznek, ami a világon egyedülálló lesz – emelte ki az államtitkár.