Közúti ellenőrzés esetén ezekre kell odafigyelni!

A vezess.hu hívta fel a figyelmet arra, hogy sok sofőr még mindig nem tudja, mik a kötelező felszerelések az autóban.

Az autó használatához szükséges kötelező felszerelések közé tartozik az elakadásjelző háromszög, a láthatósági mellény és az egészségügyi doboz is – írja a SONLINE.

Amennyiben bármelyik hiányzik, a szabálysértési eljárás végén súlyos pénzbírságot is fizethet a figyelmetlen autós. Ennek összege 5000 és 50 000 forint közötti összegű is lehet.

Emellett a B típusú egészségügyi doboz esetében ráadásul nemcsak a megléte, de egyes tartozékainak szavatossági ideje is számít. Az elakadásjelző háromszög, egy esetleges közlekedési baleset vagy műszaki hiba miatt leálló autó és utasai védelmében fontos eszköz. A láthatósági mellényre abban az esetben lesz szükség, ha el kell hagyni az autót, ezért érdemes hozzáférhető helyen, például az utastérben tárolni.

