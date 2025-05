Külföldi beavatkozás és fenyegetések, Magyarország célpont lett - intő jelek Trump és Fico után

A május 9-i ukrán titkosszolgálati akció és az azt követő botrányok után ismét felerősödtek a Magyarország belügyeibe történő külföldi beavatkozásról szóló aggodalmak. Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója a Mandinernek adott interjúban figyelmeztetett: a fenyegetőzések és lejáratások mögött szervezett destabilizációs törekvések állnak, amelyek célja kettős — egyrészt Ukrajna uniós csatlakozásának előkészítése, másrészt a szuverenista magyar kormányzat és személyesen Orbán Viktor politikai ellehetetlenítése.

Fotó: Instagram

A szakértő külön kiemelte Tseber Roland Ivanovics esetét, aki patkányozó fenyegetéssel üzent a magyar kormánynak. Tseber — az ukrán Katonai Közigazgatás tisztje és Zelenszkij pártjának képviselője — nem először került a magyar nemzetbiztonsági szervek látókörébe, tavaly ki is utasították az országból. Mostani agresszív fellépése pedig beismerő vallomásként értékelhető: világossá vált, hogy külföldi erők aktívan próbálnak beavatkozni a magyar belpolitikába.

Tóth Erik szerint a miniszterelnök elleni fenyegetés nem elszigetelt eset. Emlékeztetett: a közelmúltban Donald Trump és Robert Fico is merénylet áldozatává vált, és most hasonlóan veszélyes hangulat kezd kialakulni Magyarországon is. A Tisza Párt, élén Magyar Péterrel, egyre inkább a nemzetközi lejárató kampányok eszközévé válik — ezt jelzik az ukrán hírügynökségek nyilatkozatai és a gyanúsan egyirányú geopolitikai mozgások.

A szakértő szerint a következő hónapok sorsdöntőek lesznek, hiszen a 2025-ös népszavazás és a 2026-os országgyűlési választások tétje nemcsak belpolitikai, hanem nemzetközi szinten is óriási.