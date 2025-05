Íme a különleges kerékpár, amit Amerikában is imádnak

Bordány egyik garázsában több 19. századi stílusban épített, teljesen egyedi velocipéd sorakozik. A különleges kerékpár nemcsak műtárgy, hanem aktív használatra is alkalmas: Európa- és világbajnokságokon is indulnak vele, magyar versenyzővel az élen. Kisapáti Zsolt keze munkáját már Las Vegasban, Torontóban és San Diegóban is ismerik – írja a delmagyar.hu.

Bordányban készül a világ egyik legismertebb különleges kerékpárja – a velocipédek Európában és Amerikában is népszerűek.

Fotó: Török János

Különleges kerékpár: 1,5 milliós retró bringa, ami világbajnokságot is nyerhet

Az egyedi velocipédek ára elérheti az 1,5 millió forintot, és szinte minden alkatrészük saját kezűleg készül. Nikkelbevonat, savmaratott váz, egyedi bőrtáska és Steyr veteránautó színek – a mestermunkák a sport és a művészet határán mozognak. A járművek nemcsak stílusosak, hanem gyorsak is: versenyváltozataik kifejezetten sebességre lettek optimalizálva.

