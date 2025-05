Kutatás: a társas támogatás 30 százalékkal növeli az edzésidőt

Egy 2024-es tanulmány szerint a társas támogatás 30%-kal növeli az edzéssel töltött időt, és a tagok önbizalma is nő általa. Az online közösségek hatékonyságát szintén alátámasztják a kutatások.



„Talán mindenki ismeri az érzést, amikor a nyár közeledtével elhatározzuk, hogy rendszeresen edzünk, életmódot váltunk. Sokszor azonban a kezdeti lelkesedés hamar elfogy, különösen, ha egyedül próbálkozunk” – emlékeztet Fodor Réka fitneszedző, a Barackcsapat alapítója.



Miért olyan nehéz egyedül edzeni?



„Amikor egyedül edzünk, könnyebb elveszíteni a motivációt, hiszen senki nincs mellettünk, aki egy nehezebb nap után segítene új lendületet találni” – magyarázza Fodor Réka, aki történelem és kommunikáció-média szakos végzettsége mellett kezdett bele az edzői karrierbe. Hosszú éveket töltött azzal, hogy farizmát építse, egyedi módszertant fejlesztett ki a nők számára. A Covid-járvány idején alapította meg a Barackcsapatot, amely mára több mint 10.000 + nő számára nyújt nemcsak edzéseket, recepteket és életmódváltást, hanem valódi közösségi élményt is. Réka módszerének sikeressége révén elérte, hogy a Barackcsapat Magyarország legnagyobb női online edzés közössége és platfomrja. De mint elmondja ez több, mint egy edzésprogram, vagy életmód paltform…



„Egy jól működő közösségben a fejlődés túlmutat a fizikai változáson. Azt látom, hogy a közösségi támogatás hatására a tagok önbizalma is növekszik. Többen elmesélték, hogy ennek köszönhetően más életcélokat is kitűztek, bátrabbak lettek, jobban hisznek önmagukban. Amikor másokkal együtt edzünk, egy láthatatlan energiamező jön létre, ami mentálisan is támogat.”





Mit mutatnak a kutatások?



A szakember véleményét a közösség erejéről egy 2024-es tanulmány is alátámasztja. Eszerint a krónikus derékfájdalommal élők átlagosan 30 százalékkal többet edzenek, ha érzelmi és társas támogatást kapnak.



Egy másik friss tanulmány arra világított rá, hogy az online edzésközösségek ugyanolyan hatékonyak lehetnek, mint a hagyományos, személyes edzések. Fodor Réka szerint ugyanakkor nem elég egy Facebook-csoportot létrehozni. Valódi, kétirányú kommunikációra, rendszeres visszajelzésre, közös kihívásokra van szükség. Ez formálja igazi közösséggé az online csoportokat. A kulcs az őszinte törődés és az aktív jelenlét.



Egy tavaly készült tanulmány azt mutatja, hogy az érzelmi támogatás akár 30%-kal növelheti a heti edzéssel töltött időt, ami hosszú távon döntő lehet a kitartás szempontjából. A női közösségek különösen erős motivációt jelentenek.



„Számos megható történetnek voltam tanúja, volt például olyan tagunk, akinek gyermekvállalási nehézségei oldódtak meg, mások pedig a Barackcsapat edzéseinek hatására mertek belevágni régi álmaik megvalósításába. Sokan barátságokat építettek. Ezek az emberi történetek számomra is nagyon inspirálóak. Ha valaki elbizonytalanodik, a közösség segít neki tovább lépni. A többiek bátorító üzenetei, kommentjei új lendületet adhatnak, segítenek átlépni a holtponton.” – osztotta meg Fodor Réka.



Hagyományok és közös kihívások



Fodor Réka rendszeresen szervez közös kihívásokat, amelyekben minden tag részt vehet.



„Ezek a közös élmények mélyítik az összetartozás érzését. Egy-egy apró siker közös ünneplése mindenkinek erőt ad, és emlékeztet arra, hogy nem a tökéletesség a cél, hanem az, hogy ma jobbá váljunk, mint tegnap voltunk.”



A szakértő mindenkinek azt tanácsolja, aki még hezitál, hogy adjon esélyt a közösségi edzésnek. „A közösség felgyorsítja és segíti a fejlődést. Sokkal könnyebb kitartani, ha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, és van, aki támogat bennünket a nehezebb napokon is.”



Van egy érdekes mondás: azt még soha senki nem bánta meg, hogy belekezdett a sportba és tett magáért, az egészségért… Mégis sokan a csodapirulát vagy a meggyőző érveket keresik. Ezt nem lehet megtalálni, ahogy a munkát sem lehet megspórolni, de közösségben, csapatban és mindennapi ispiráció és motiváció melett könnyebb lendületben maradni és elérni az első eredményeket, amelyek aztán már segítenek, hogy még többet akarjunk és folytassuk!



A közösségben edzés tehát nemcsak a testünket formálja, hanem az életünket is. Ahogy Fodor Réka fogalmaz, a Barackcsapat és életmódváltás egy igazi befektetés önmagunkba, amit érdemes kipróbálni.