Egy Varga Ferenc nevű férfi ellen előbb belföldi, majd európai és nemzetközi körözést is elrendeltek a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügyben – derül ki a Magyar Nemzet értesüléseiből. A hatóságok emberkereskedelem miatt keresik az illetőt, akinek ügyében már egy másik gyanúsítottat is letartóztattak. A botrányt egy egykori intézetes fiú indította el, aki arról számolt be, hogy 15 éves korában Lakatos Márk fajtalankodott vele.

A police.hu-n található adatok szerint Varga Ferencet február végén kezdték keresni Magyarországon, majd április 1-jén a bíróság nemzetközi szintre is kiterjesztette az elfogatóparancsot. Úgy tudni, jelenleg külföldön bujkálhat. Fontos hangsúlyozni: Lakatos Márk mindvégig tagadja az ellene felhozott vádakat, és jelenleg sem gyanúsítottja a nyomozásnak. Nemzetközi körözést is elrendeltek a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügyben (Fotó: Facebook/Lakatos Márk) A rendőrség már korábban is meggyanúsított egy férfit emberkereskedelemmel az ügyben, ő jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Lakatos Márk-botrány: drog, pénz és kényszer a vádak között A botrányt egy egykori intézetes fiú indította el, aki arról számolt be, hogy 15 éves korában Lakatos Márk fajtalankodott vele. A fiú elmondása szerint előzetesen drogot kapott, majd félelemből olyan dolgokat is meg kellett tennie, amelyeket nem akart. Az állítása szerint mindezért pénzt és cipőt kapott. A videóvallomást feljelentés kíséretében juttatták el a hatóságokhoz. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ezt követően elrendelte a nyomozást emberkereskedelem gyanújával. Lakatos Márk a vádakat visszautasítja, és jelenleg nem gyanúsítottja az eljárásnak. A teljes cikket ide kattintva olvashatja.

