Lakmusz: Brüsszeli közpénzből folyik a „tényellenőrzés” a volt MSZP-székházban

Sokak szerint kulcsszerepet játszott az MSZP gazdasági összeomlásában a Jókai utca 6. alatt található épület. A pártszékház Gyurcsány Ferenc elnöksége idején lett a szocialistáké, és végül 2009 januárjában költöztek be oda, még éppen a pártelnök-miniszterelnök lemondása előtt.

A korszakra és a kormányzásukra jellemző módon a szocialisták az épületet devizahitelből finanszírozták.

Fotó: Lakmusz

A 2010-es években az MSZP ellenzékben egyre csak gyengült, és a drágán üzemeltethető épület törlesztőrészleteinek fizetése egyre nagyobb gondot okozott számukra. Végül 2015-ben hagyták ott a Jókai utcát, amely 2016-ban a Geoholding és a Móra Könyvkiadó által létrehozott Corner Six Kft.-hez került. Az épület továbbra is MSZP-közelben maradt, ugyanis a következő években, egészen 2020 májusáig itt készült a Népszava, de 2018 januárjában ide jegyezték be a korábbi szocialista pártpénztárnok, Puch László SCL Data Kft. nevű cégét is.

A posztkommunista médiarendszert aztán a globalista média váltotta, nemcsak jelképesen, hanem fizikailag is.

Napjainkban ugyanis az MSZP és a Népszava egykori helyén a baloldali folytonosság jegyében már a Magyar Jeti Zrt. által kiadott 444 és a Lakmusz működik. Az idén tavaszig egy Soros György által finanszírozott pénzügyi alap résztulajdonában álló cég 2024-ben 125 millió forintos nyereséget ért el. „Intézményi (pályázati és együttműködési) projektjeink részben elő-, részben utófinanszírozottak” – írta a minap a 444 a saját tavalyi gazdálkodásáról. Mindenesetre az is kiderül, hogy ezen külföldről érkezett 173 millió forint nélkül a Magyar Jeti Zrt. tavaly veszteséges lett volna.

A XXI. Század Intézet 2023-as, „Veszélyben a médiaszuverenitás” című kiadványa azt írta a Lakmuszról: „A tényellenőrzés céljából létrehozott portál 2022. január 11-én a 444 blogjaként indult el, majd 2022. január 15-én a szerkesztőség munkatársai már ettől független, saját oldallal működő >>testvérlapként<< (aloldalként) mutatkoztak be a 444 podcastjében.”

Az alábbi képen jobbra Uj Péter, a 444 főszerkesztője látható.