Lázár János lerántotta a leplet a Tisza Pártról – videó

Lázár János szerint világos, hogy „Magyarország nemzeti lehallgató tisztje” összejátszik az ukránokkal. Ennyi véletlen ugyanis nem lehet, mint amennyi az elmúlt napokban Magyar Péter körül történt – tette hozzá Lázár János. A csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, a Magyar Péter által felhozott vádaknak "se füle, se farka" nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján - hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Azért kérjük az önök hozzájárulását a Voks 2025 kapcsán, azért kérjük az önök véleményét az ukrán EU-s tagság okán, mert azt szeretnénk világosan látni, hogy mennyi erőnk van ahhoz, hogy Ukrajna EU-s tagságát megállítsuk – mondta Lázár János a Lázárinfón, amelyről egy videórészletet osztott meg a közösségi oldalán. Az építési és közlekedési miniszter rámutatott, hogy az emberek szavazatán, támogatásán és hangján múlik a Tisza Párt voksolása után, hogy hány ember mutatja fel a stoptáblát. Lázár János szerint Magyar Péter és az ukránok összejátszanak

Fotó: MTI/Bús Csaba Lázár János: A Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is Ezért – mert ez egy nagyon fontos döntés – ezt erősíti, hogy az ukránok akcióba léptek, megpróbálják a médián, a külső hatalmakon keresztül, politikusokon keresztül befolyásolni mindazt, ami Magyarországon történik – hívta fel a figyelmet Lázár János. Hozzátette: nem lenne meglepve, ha nem olyan soká kiderülne, hogy Magyar Péterhez közel álló emberek is ukrán érdekeket szolgáltak az elmúlt időszakban, akár már hosszabb távon is. Teljesen világosan látszik az az elmúlt napok eseményeiből, hogy a Tisza Párt, Magyar Péter és az ukránok összejátszanak nyíltan és a háttérben is – hangsúlyozta a miniszter a Magyar Nemzet szerint. Mint arról korábban beszámoltunk, a csütörtökön megjelent jelentést követően Magyar Péter az egész balliberális sajtót felhasználva rátámadt a Magyar Honvédségre és egy olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható – mondta Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője közölte, a Magyar Péter által felhozott vádaknak "se füle, se farka" nem volt, ezt követően alig pár órával később az ukránok mindenféle bizonyíték nélkül azzal vádoltak két kárpátaljai magyart, hogy kémkedtek, és azon dolgoztak, hogy felmérjék az ukrán katonai erőt Kárpátalján - hangoztatta a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője. Megjegyezte, ezek ugyan súlyos vádak, de miután semmilyen bizonyíték nincsen erre, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek propagandaháborújába illik bele.

Menczer Tamás közösségi oldalára feltöltött videóban azt állította: „nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza Párt összejátszik az ukrán titkosszolgálattal”, és közösen indítottak „lejárató akciót Magyarország ellen.” Magyar Péter a Tisza Párt elnöke az Európai Parlamentben. Ukrán befolyásoltság alá kerülhetett a Tisza Párt.(Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség) A politikus tényekkel alátámasztva bizonyítja, hogy hazánk ellen egy összehangolt politikai akció zajlik. Ruszin-Szendi Romulusz korábban elismerte, hogy fontos ukrán kapcsolatai vannak, és ha szükséges, ezeket elő is veszi.

Egy csütörtökön nyilvánosságra került honvédségi jelentés szerint Ruszin-Szendi NATO-üléseken Ukrajna érdekeit képviselte, nem Magyarországét. Orbán Viktor ezért mentette fel posztjáról – mondta Menczer.

Szintén csütörtökön Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője bírálta a magyar haderő fejlesztését, amit Menczer szerint a magyar honvédség gyengítésére irányuló lépésként kell értelmezni.

Pénteken ezek után az ukrán titkosszolgálat lejárató akciót indított Magyarország ellen – fogalmazott a fideszes politikus. A politikus hangsúlyozta: a kormánypártok minden ilyen támadással szemben meg fogják védeni az országot. Kocsis Máté pénteken számolt be róla, hogy nyilvánvalóvá vált, hogy összejátszik az ukrán titkosszolgálat a Tisza Párttal. Ruszin-Szendi Romulusz ukrán kapcsolatai A volt vezérkari főnök korábban maga is elismerte, hogy szoros kapcsolatai vannak az ukrán vezetéshez. Állítása szerint Ruszin-Szendi kijelentette: „ha kell, elő is veszi” ezeket a kapcsolatokat. Korábban a közpénzen történt zsírleszívásáról híressé vált Ruszin-Szendi Romulusz így fogalmazott: Ukrajnával kapcsolatban aktív kapcsolatom nem is lehet. Azonnal rám húzzák a bélyeget, hogy én hazaáruló vagyok. De, ha odakerülünk, lesznek telefonszámok.” Ruszin-Szendi Romulusz, egykori vezérkari főnök régebb óta jó kapcsolatot ápol az ukránokkal. A Tisza Pártba csatlakozott tábornokról a héten egy újabb fotó került elő, amelyen Valerij Zsaluzsnij ukrán főparancsnokkal pózol Budapesten a Honvédelmi Minisztérium előtt. A Honvédelmi Minisztérium vizsgálatot folytatott A Honvédelmi Minisztérium átfogó vizsgálatot folytatott Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök NATO-üléseken tanúsított magatartása miatt. A vizsgálat eredményeit a tárca a Nemzetbiztonsági Bizottság elé tárta, mivel súlyos eltéréseket találtak a hivatalos magyar álláspont és a vezérkari főnök tényleges NATO-beli megnyilvánulásai között.

A Fidesz frakcióvezetője pénteken rámutatott arra, hogy csütörtökön napvilágot látott egy honvédségi jelentés, melyből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök – aki a felmentése miatt mára a Tiszához igazolt – a hivatalos magyar álláspont helyett ukránbarát álláspontot képviselt a NATO katonai tanácskozásain, emellett felszólalásait a „Slava Ukraini” („Dicsőség Ukrajnának!”) felkiáltással zárta. Többek között ennek köszönhető, hogy a miniszterelnök felmentette a szolgálata alól Ruszin-Szendit. Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorában pénteken arról beszélt, hogy nem éreztem biztonságban a magyar hadsereget, mert úgy látta, hogy a vezetése ukránpárti, ahelyett, hogy magyarpárti lenne. „Ukránpárti vezetőnek semmi keresnivalója a magyar hadsereg élén. Nekünk Magyarország az első” – fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter a haderőfejlesztést támadta Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke rátámadt a haderőfejlesztésre, hamis vádakkal hergelte a közvéleményt, és számon kérte a honvédelmi minisztert is. Csütörtök reggel 9 órakor Magyar Péter közzétette a napokig ígérgetett az általa csak az „Orbán-kormány őszödi beszédeként” emlegetett felvételt. Közösségi oldalán egy hangfelvételt tett közzé, melyen a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszél, hogy szakítanak a jelenlegi béketevékenységeikkel, és egy ütőképes hadsereget hoznak létre. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán reagált a Tisza Párt elnöke által közzétett hangfelvételre. Én egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget építek! Mert a békéhez erő kell – fogalmazott közösségi oldalán.

Ukrán titkosszolgálati akció Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken közölte, hogy Magyarország kiutasít két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet. Szijjártó Péter szerint Ukrajna a békepárti álláspontunk miatt támadja hazánkat. Ukrajna tovább fokozta a hazánk elleni retorikáját és azzal vádolta meg Magyarországot, hogy kémeket küldtünk Kárpátaljára. Erre válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet Ukrajna magyarországi nagykövetségéről. Az ukrán titkosszolgálat magyar kémkedésre vonatkozó vádja mögött háborús propaganda és politikai szándék sejlik fel, mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója. Szerinte az ügy időzítése nem független sem az uniós csatlakozási vitától, sem a magyar belpolitikai folyamatoktól. Az ukrán titkosszolgálatok aktív magyarországi jelenlétét sem tartja kizártnak. Ukrajna a kárpátaljai magyar jelenlétet próbálja megkérdőjelezni azzal, hogy két személyt vádol katonai hírszerzéssel és hazaárulással. Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken az Origónak azt állította, a politikában nincsenek véletlenek a Magyar Péter-féle botrányok és az ukrán titkosszolgálat akciói szoros összefüggésben állnak – állította A politológus szerint minél nehezebb helyzetbe kerül Ukrajna a frontvonalakon, annál nagyobb nyomást helyez a magyar kormányra és belpolitikára. Az elemző arra figyelmeztet: a mostani titkosszolgálati ügyek csak a kezdetét jelentik annak a befolyásolási kísérlet-sorozatnak, amely a következő hónapokban még intenzívebbé válhat. Magyarország kormány szombaton közölt videót az egyik ukrán kém elfogásáról Budapest utcáin.



