Szijjártó Péter: Nincs magyar energiabiztonság a türk államokkal folytatott együttműködés nélkül

Mára világossá vált, hogy a türk államokkal történő együttműködés a gazdaság és az energiabiztonság szempontjából is kifejezetten előnyös. Mi nem is most kezdjük ezt, mi már több mint tíz éve építjük ezt a jó együttműködést, ez nemcsak egy jó együttműködés, hanem egy barátság, egy stratégiai szövetség, amelyből Magyarország nagyon sokat profitált