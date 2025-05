Magyar Levente: A határnyitás óriási energiákat szabadított fel a magyar-román határtérségben

Magyar Levente a Nagyváradi Gazdasági Konferencián hangsúlyozta: már most látszik, hogy óriási energiákat szabadított fel a határ megnyitása a magyar-román határtérségben.

„Ez a várakozásoknak megfelelően van így, hiszen tudtuk azt, hogy ha

ez a száz éve szétválasztott régió újra együtt tud fejlődni adminisztratív és fizikai akadályok nélkül, akkor hatalmas potenciál van benne

- mondta. Majd kifejtette, hogy a közlekedési kapcsolatok egyből helyreálltak, a korábbi tíz helyett immár tizenhét határátkelő üzemel majd hamarosan a két ország között.

„Építünk két új autópálya-kapcsolatot, dolgozunk a vasúti infrastruktúra fejlesztésén, tehát a fizikai határátkelési lehetőségek megtöbbszöröződtek, illetve megtöbbszöröződnek a következő hónapokban, években” - mutatott rá.

Az államtitkár szavai szerint

ez már önmagában is nagy előrelépés, azonban a legfontosabb az, hogy az emberek várakozás nélkül tudják átlépni a határt, akár üzleti, akár magánjellegű látogatás esetén.

Természetesen figyelembe kell venni a tényt, hogy Nyugat-Románia óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, és ez egy komoly esélyt nyújt a Tiszántúlnak, tehát a magyarországi részének, ennek a közös határtérségnek arra, hogy részesüljön ezen nyugat-romániai fejlődés hatásaiból - húzta alá.

Ugyanakkor a magyarországi oldalon is vannak olyan ipari központok, mint Debrecen vagy legújabban Szeged, ahol a fejlődés olyan ütemű, hogy az viszont Románia oldaláról vonzhat munkaerőt, vonzhat vállalkozásokat, befektetéseket - folytatta. „Tehát mi arra számítunk, és az első hónapok tanulsága is erről szól, hogy fokozódni fog a gazdasági aktivitás a határtérségben, és természetesen akkor még nem beszéltünk azokról a térségekről, amelyek más részeiben találhatók a két országnak, azok között is könnyebb lesz a kommunikáció, hiszen ugyanazon a határon kelnek át, mint a határ mellett élők" - tette hozzá.

Majd végül kiemelte, hogy

a határnyitás, a határ mentén élők természetesen mozgásának helyreállása teljesen új világot fog kialakítani a közel félezer kilométeres magyar-román határon

mind a két nép, mind a két közösség számára, etnikumtól függetlenül. "Végül is ezt vártuk Schengentől, ami be is igazolódott" - összegzett. Magyar Levente a konferenciát követően Bihar megyei magyar települések polgármestereivel vett részt közös fórumon Tánczos Barna romániai pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, Cseke Attila közigazgatási miniszter, valamint Szabó Ödön parlamenti képviselő tarsaságában - tudatta a minisztérium.