Nem a jegybank hölgymunkatársának fenyegetése az első: bemutatjuk Magyar Péter agresszív természetét

A kezdeti, agresszív jellemvonásokról szóló történetek kapcsán Magyar Péter minden egyes alkalommal kihasználta a magánélet zártságából fakadó lehetőséget. Azt, hogy ezeken a vitákon az érintett szereplőkön kívül más nem volt jelen, így a közvélemény – személyes tapasztalatok híján, jobbára csak – a politikai törésvonalak mentén hozhatott ítéletet. Mindazok tehát, akik hinni akartak Magyar Péter politikai szerepvállalásában, elhitték a nekik felkínált összeesküvés-elméletet is. Így válhattak a Tisza vezérének történetmesélésében Varga Judit mellett a családi veszekedésnél szemtanúként jelenlévő testőrök, vagy éppen az egykori élettárs, Vogel Evelin is mind-mind olyan szereplőkké, akik csak a politikai lejáratás érdekében hazudták Magyart agresszív embernek.

Magyar dühének célkeresztjében: a sajtó

Csakhogy az idő előrehaladtával, ahogy Magyar Péter egyre többet szerepelt a politika színpadán, a közélet szemlélői úgy szerezhettek – mások elbeszélése helyett – első kézből tapasztalatokat a Tisza Párt vezérének viselkedéséről.

Magyar Péter – a Faktum értelmezése szerint – felismerte, hogy a hagyományos média gátat képezhet a politikai üzeneteinek és tartalmainak zökkenőmentes átvitelében, választóknál történő célba juttatásánál, ezért – mint azt Dezső András példája is megmutatta – támadásainak célkeresztjébe is a sajtó került.

Magyar elsőként természetesen azt a jobboldali sajtót vette támadás alá, amelyik az első pillanattól kezdve kritikusan szemlélte tevékenységét.

Belököm őket a Dunába – árulta el egy kiszivárgott hangfelvételen Magyar, hogy szíve szerint mit csinálna a jobboldali sajtómunkásokkal. Ugyanezen a hanganyagon ráadásul arról is beszélt a Tisza Párt vezére, hogy elküldte a „k.rva anyjába” az ATV-t, az Indexet és a 444.hu-t is.

A szavakat pedig valóra is váltotta Magyar, aki tényleg a beígért mentalitással kezdett fellépni a sajtóval szemben. Elsőként a HírTV riporterhölgyét, Futó Bolgárkát állította célkeresztbe, aki később bevallotta, hogy „félelemkeltő” légkör kezdte körüllengeni Magyar Péter rendezvényein. Majd a verbális agresszió valódi tettlegességbe csapott át, amikor a Tisza vezére rácsapta autója ajtaját az őt kérdezni igyekvő Mandiner-riporter, Móna Márk karjára. [Nem ez volt azonban az egyetlen eset, amikor Magyar fizikai agressziót alkalmazott: sajtóértesülések szerint ugyanis tavaly nyáron egy szórakozóhelyen előbb megütött egy férfit, akitől aztán a mobiltelefonját is elvette, a készüléket pedig később a Dunába dobta. Ezután Polt Péter legfőbb ügyész indítványt tett az Európai Parlament, hogy függesszék fel Magyar Péter mentelmi jogát, azonban a politikus továbbra is a mentelmi joga mögé bújik, hogy ne lehessen vele szemben az eljárást lefolytatni. Emlékezetes, az uniós választási kampányban még rendszeresen beszélt arról, hogy nem kell neki mentelmi jog, egyenesen harcolni fog a mentelmi jog intézménye ellen - sőt, eleve be sem fog ülni az Európai Parlamentbe. Az ígéretét azonban nem tartotta be, félve a felelősségre vonástól – a szerk.]