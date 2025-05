A baloldal mindig rárontott saját nemzetére, Magyar Péter sem különb náluk

Meg kell jegyezni, egy végtelenül hiú és nárcisztikus (új főnökével e téren is rokonlelkű) emberről beszélünk, aki az ukrán propagandajelentések tanúsága szerint teljesen elolvadt önnön fontosságától és hatáskörét messze túllépve magyar katonai közreműködést ígért az ukrán vezérkari főnöknek, amikor 2022-ben együtt végigjárták a frontot. Az utazáson számos ölelkezős fotó készült, amit az ukrán média nem volt rest közreadni. Nyilvánvaló, hogy csak egy végtelenül hiú és erkölcstelen ember képzelheti, hogy az ő kivételes személyének szólt Zelenszkij embereinek barátsága, amivel Ruszin-Szendi nemrég egy TISZA-fórumon is elhencegett, azt állítva, hogy telefonja tele van ukrán vezetők telefonszámaival.

Most pedig már ott tartunk, hogy Ruszin embere is lebukott, aki felvette a honvédelmi miniszter atombombának szánt nyilatkozatát. Ami persze végül Magyar Péter kezében robbant, hiszen egyre világosabb, hogy a tiszás vezetők összejátszanak az ukrán kormánnyal. Magyar Péter gyorsan le is mondta a fellépéseit, s valami zavaros ürüggyel Nagyváradig szeretne elgyalogolni, hogy elterelje a figyelmet az árulásról.

Közben valóságos kémháború kezdődött, a magyar hatóságok lefüleltek több ukrán ügynököt. Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanácsot a példátlan támadás miatt, s kézzel foghatóvá vált a gyanú, hogy Ruszin-Szendi jóval több, mint egy sértett nárcisz és az árulásból súlyos büntetőeljárás is lehet.

Úgy tűnik, Károlyi Mihály, Kun Béla, Rákosi Mátyás, Kádár János és Gyurcsány Ferenc óta semmi nem változik a baloldalon, amely mindig külföldi segítséggel próbált és próbál hatalomra jutni.

A szerző a PestiSrácok főszerkesztője.