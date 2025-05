Magyar Péter öccse, Magyar Márton a dollárbaloldal kapcsolattartója

Magyar Márton lehet a kapocs a balliberális világ és Magyar Péter között – erre az információra következtethetünk, ha részletesen megvizsgáljuk Magyar Péter öccsének életútját. Magyar Péter persze, amióta politikai pályára lépett, már teljesen belesimult a balliberális politikai oldal narratíváiba, de szembetűnő az is, hogy milyen gyorsan elfogadta őt a régi balliberális értelmiségi holdudvar - írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter öccse, Magyar Márton

Forrás: https://www.facebook.com/marton.magyar91

Nem véletlenül fogadta el olyan könnyen a balliberális oldal, hiszen tudatosan tartotta/építette a kapcsolatot a mindenkori ellenzék tagjaival, elég, ha csak azt megemlítjük, amit a lap ír:

Kálmán Olga volt a tanítómestere, Kéri László mentorálta szakdolgozatírásban, dolgozott a DK-nak, a Jobbiknak, munkatársa volt Puzsér Róbertnek.

Magyar Péter mindeközben busás jutalmakkal ajándékozta meg. A rendelkezésre álló információk alapján joggal következtethetünk arra, hogy Magyar Márton békítőelem a sértődöttsége előtt még kormánypárti érzelmű Magyar Péter és a balliberális oldal között.

Bár első ránézésre úgy tűnhet, a korábbi ellentétes politikai beállítottság miatt külön utakon haladt a két testvér élete,

a politikai nézetkülönbségek ellenére Magyar Péter számos jól fizető pozícióval segítette balliberális nézeteket valló testvérét. Míg Magyar Péter próbált hasznot húzni a rendszerből, Magyar Márton a balliberális oldallal való kapcsolatépítésre koncentrált.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy Magyar Márton ügyei miatt korábban a Tisza Párt koordinátora, Radnai Márk is megkongatta a vészharangot. Nem csoda, hogy mennie kellett.

Magyar Péter öccsének média-élettörténete

A lap sorra veszi azokat az állomásokat, amelyet Magyar Márton teljesített, mielőtt a Tisza Párt médiatámogatójaként került volna szerepbe. Így:

2015 februárjában a megváltozott szellemiségű Hír TV munkatársa lett, a mára nyíltan DK-s Kálmán Olga mentoráltjaként,

olyan emberekkel dolgozhatott egy szerkesztőségben, mint Csintalan Sándor vagy Puzsér Róbert,

Magyar Márton számtalan riportot készített akkor a kormányellenes HírTV színeiben,

a 2015-ös migránsválság idején kilométereket gyalogolt az autópályán a menekültekkel,

a Keleti pályaudvarról bejelentkezve is érzékenyíteni próbálta a magyar lakosságot a migránsok befogadására,

Magyar Péter öccse dolgozott az Indexet kiadó médiavállalat több videós produkciójában is,

Óbuda súlyos korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított, letartóztatásban lévő DK-s polgármesterének szekerét toló web- és Facebook-oldal munkáját segítette,

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke tavaly pedig azt is elismerte, hogy Magyar Márton dolgozott Brenner Koloman kampányában.

Jutott apanázs Magyar Pétertől is

A lap feltárja azt is, hogy ahol Magyar Péter vezetőként, potentátként megjelent, ott bizony csurrant, cseppent Mártonnak is. Nem is akárhogy. A részleteket, például, hogy van olyan munka, ami 500 ezer forintot ér, de fizetnek érte 15 milliót, megtudhatja, ha ide kattint.