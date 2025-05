Kiderült, ki hozhatta létre a Magyar Péter-jelenséget – videó

A belvárosi színházak is beolvadtak a hálózatba

A szent cél a jobboldali kormány leváltása miatt ugyanis totálisan összezárnak. Régóta ott vannak a háttérben, több választáson is próbálkoztak már. Molnár Áron, közismertebb nevén Noár, ellenzéki politikai aktivista, színész, a Péterfy család közeli barátja. Molnár feleségének az érdekeltségébe tartozik az az ingatlan, amely otthont ad Tarr Zoltán egyesületének, amelyből aztán a Tisza is kinőtte magát.

Közvetlenül Magyar Péter felbukkanása után a színész bejelentette, hogy egy időre visszavonul a politikától, majd az elsők között sorolt be Magyar Péter mögé. Tarr Zoltán egyesületalapítása és Noár furcsa háttérbe húzódása a két legfontosabb nyom a történetben Magyar Péter múltjában és felemelésében.

Molnár Áron cimborája Nagy Ervin. Noár felesége korábban Nagy Ervin élettársa volt. A nem mindennapi csere nem tépázta meg a kapcsolatukat, továbbra is nagyon közeli barátok. Nemcsak a színházban, hanem a politikában is, Nagy Ervin is színpadiasan belépett Magyar Péter mögé. Hozzájuk kapcsolódik Radnai Márk színházi rendező. Radnai sokáig operatív vezető volt a Tiszában és jelenleg is alelnök a pártban. Egy erőszakos művészkaszt telepedett rá Magyar Péterre és tolta be őt a vakuzuhatag elé. Sokan vannak és jól szervezettek. Közös bennük, hogy nem szeretik a jobboldalt, bizony nem ma kezdték. Ott voltak Márki-Zay Péter mögött, ott voltak Karácsony Gergely mögött és ott voltak Bajnai Gordon mögött is.