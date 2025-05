Magyar Péter mentelmi joga akadályozza a kémvádak kivizsgálását

Magyar Péter miatt a Központi Nyomozó Főügyészségre tette át a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azt a feljelentést, amit Tényi István tett a sajtóban megjelent cikkek alapján kémkedés gyanújával a Tisza Párt és az ukrán titkosszolgálat esetleges összejátszása miatt – derült ki a Magyar Nemzet birtokában lévő hatósági határozatból. A dokumentumban ezt azzal indokolják, hogy Magyarnak, mint az Európai Parlament képviselőjének mentelmi joga van, így vele szemben kizárólagosan csak a KNYF járhat el, amennyiben úgy döntenek, hogy a feljelentés alapján megindítják a nyomozást.

Budapest, 2025. május 14.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond (k) a Szent István-bazilika előtt, mielőtt elindul az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárásra 2025. május 14-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

„Dicsőség Ukrajnának!” – Magyar Péter embere Ukrajnát dicsőítette felszólalásaiban

Feljelentés született annak kapcsán, hogy május elején napvilágra került egy honvédségi jelentés, amely komoly összefonódásra utal Ukrajna titkosszolgálata és a Tisza Párt között. A dokumentum szerint Ruszin-Szendi Romulusz, az egykori vezérkari főnök – aki ma már a Tiszához tartozik – a hivatalos magyar állásponttal szemben ukránbarát nézeteket képviselt a NATO fórumain. Felszólalásait rendre a „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta.

Gyanús hangfelvétel: feléleszthető ukrán kapcsolatok

A jelentés mellett egy korábban készült hangfelvétel is megerősíti a gyanút, miszerint Ruszin-Szendi aktív kapcsolatot tartott fenn ukrán katonai vezetőkkel. Egy alkalommal azt mondta: „Ha nagyon akarjuk, ezeket a telefonszámokat fel lehet éleszteni majd, ha odakerülünk.” Hozzátette: vezérkari főnökként legtöbbször a volt ukrán vezérkarfőnökkel találkozott. A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy egy magyar politikus ilyen szoros viszonyt ápoljon egy idegen ország katonai elitjével – különösen úgy, hogy korábban hozzáférése lehetett hazai titkos információkhoz is. Az ügy másik fontos eleme, hogy Magyar Péter – a Tisza Párt elnöke – több alkalommal élesen bírálta a magyar haderőfejlesztési programot. Kocsis Máté úgy véli: a miniszter elleni támadások, a közvélemény hergelése és az információk célzott szivárogtatása egy nagyobb hadművelet részei lehetnek, amely mögött nemcsak belpolitikai célok, hanem ukrán érdekek is állhatnak.