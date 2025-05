Magyar Péterék megmutatták, mit várhatunk a Tiszától

Karácsony Gergely most is azt csinálja, amihez leginkább ért: hazudik és másokra mutogat. Most éppen a miniszterelnökre. De ki kell ábrándítsam: nem a miniszterelnök, nem a kormány és még csak nem is a „hétszűnyű kapanyányimonyók”, hanem ő és a Tisza vitték csődbe az ország leggazdagabb városát – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán szombaton.

Vágólapra másolva!

Hiába a több százmilliárdos megtakarítás, hiába az évi 150 milliárddal több iparűzési adóbevétel. A budapestiek pénzét elfolyatták propagandára, haverokhoz, kampányokra, bizottságokba. A Tisza és Vitézy csatlakozásával pedig csak romlott a helyzet – írta a a Fidesz fővárosi képviselőcsoportjának vezetője. Szándékosan egy 50 milliárdos törvénytelen lyukkal tervezték az idei költségvetést majd felelőtlenül és öncélúan elszórtak ugyanennyit a rákosrendezői szeméttelepre. Példátlan, történelmi bűn. Magyar Péterék megmutatták, mit is lehet várni a Tiszától: csődöt – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!