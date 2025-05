A Kárpát-medence császára és a „román föld”

Magyar Péter az óellenzéknél is jobban megtalálta a helyét a bolsevik valóságtagadásban és olyan mértékben távolodott el a realitástól, hogy már minden alkalommal idegrohamot kap, ha igazságmorzsák zavarják meg az útját.

Magyar Péter – fotó: facebook

Azt az utat, amely most Erdélybe, a Partiumba vezetett, pontosabban Nagyváradra, ahol a zsebmessiás szerint epedve várták a helyi magyarok, románok, sőt, biztos érkeztek a szomszédos országokból is, hogy lássák a Kárpát-medence önmaga által felkent császárát. A valóság pedig már az út elején messze hátra maradt, amikor autóból szállt ki a nagy gyalogló. De az is biztató pillanat volt, amikor egyszerre volt ideges arra, hogy nem kíváncsi rá senki, miközben azt harsogta, hogy soha ekkora érdeklődés nem övezett még országúti vándort. A nehéz kezdést aztán súlyos visszaesés követte, hiszen a gyógyszer messzire gurult a magyar vidék útvesztőin, a magyar-román országhatár pedig vészesen közeledett.

Beszélhetnénk itt hibákról, a sok gyaloglástól fáradt ember bakijáról, ám aki a magyarokat Erdélyben is egymás ellen akarja uszítani, aki megfenyegeti az RMDSZ-t, aki az erdélyi magyarok szószólójának és igaz gyámolítójának tartja magát, az hogyan mondhatta azt, hogy „román földre” megy.

Miért vesz fel a Partiumba menet olyan kalotaszegi népviseletet, amelynek semmi köze azokhoz az emberekhez, akik elvileg a vendéglátói lesznek? Ez nem hiba, nem kavarodás, nem szervezési hiba, hanem ijesztő és féktelen őrület, az önimádás olyan foka, amikor mindenki csak mellékszereplő egy alapvetően egy személyről szóló színdarabban. Csak sajnos ez tragikomédia.

Magyar Péter nagyváradi szereplése

Ugyancsak megér egy misét, hiszen az a néhány száz ember, aki összeverődött, nagyrészt a zsebmessiás által utaztatott tiszás törzsgárda volt, nagyváradit nem is nagyon lehetett látni, ám a környező falvakon átmasírozó zsebmessiás szembesülhetett azok megvetésével, akik szülőföldjükön élve nem örültek sem annak, hogy „román földnek” nevezték Erdélyt, sem annak, hogy Magyar Péter számára az ukránok jóval fontosabbak, mint a magyarok.