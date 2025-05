Egyre több jel utal arra, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a vezérkari főnöki időszakában is Ukrajna-barát álláspontot képviselt — ezt most egy Budapesten készült közös kép is alátámasztja.

Vágólapra másolva!

Ruszin-Szendi Romulusz, egykori vezérkari főnök régebb óta jó kapcsolatot ápolt és ápol az ukránokkal. A Tisza Pártba csatlakozott tábornokról most egy olyan újabb fotót kerített elő a Magyar Nemzet, amelyen Valerij Zsaluzsnij ukrán főparancsnokkal pózol Budapesten a Honvédelmi Minisztérium előtt. Ruszin-Szendi Romulusz és Valerij Zsaluznij Amint arról már korábban is beszámolt a Magyar Nemzet, a Honvédelmi Minisztérium vizsgálata feltárta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy vezérkari főnökként kettős kommunikációt folytatott: míg jelentéseiben a magyar kormányzati álláspontot tükröző háborúellenes narratívát jelenítette meg, a NATO ülésein valójában Ukrajna-barát álláspontot képviselt, sőt felszólalásait a „Szlava Ukrajini!” („Dicsőség Ukrajnának!”) kifejezéssel zárta. A teljes eredeti cikk itt olvasható.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!