Magyar Péter törzsgárdája fogyásban, apad a Tisza

A saját szimpatizánsai is egyre inkább kiábrándulnak Magyar Péterből, ugyanis néhány hét alatt több mint háromszáz főt vesztett a Tisza Párt rendszerváltó tagsága – írja a Magyar Nemzet.

A lap már több cikkben is foglalkozott a programmal, legutóbb április 17-én, amikor a Tisza Párt honlapján megtalálható számláló szerint összesen 27 276 fő fizetett elő a rendszerváltó tagságra, ám cikkük megírásakor ez a szám 26 956-ra csökkent.

Nem csoda, hogy apadás indult el a Tiszán, hiszen az elmúlt hetekben sorra hozta Magyar Péter és több párttársa is a botrányos megszólalásokat, folyamatosan a brüsszeli narratívákat szajkózva próbálják meg háborúpárti irányba terelni a magyar közvéleményt.

Lapunk is megírta, hogy miközben Magyar Péter mindent elkövet a látszat fenntartásáért, hogy kivonja magát az Európai Unió háborúpárti politikájából és döntéseiből, időről időre leleplezik a valós álláspontjukat a Tisza Párt egyes képviselői, szakpolitikusai. Az egyik markáns elszólás Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, korábbi vezérkari főnök nevéhez fűződik, aki ezt nyilatkozta katonák Ukrajnába küldéséről:

Ez abban az esetben képzelhető el, hogy ha Ukrajna vagy NATO- vagy EU-tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink, már az észak-atlanti térség országainak erői, anélkül az casus belli lehet Oroszországnak.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának támogatásáról már nem is beszélve, sőt a háborúhoz alapot teremtve. Ebben már odáig jutott a Tisza Párt vezére, hogy letagadta a brüsszelita Manfred Weber által is kinyilatkoztatott alapelvet, miszerint a Tisza Párt európai képviselői igenis támogatják keleti szomszédunk gyorsított eljárásban történő tagfelvételét.

Ahogyan lapunk is írt erről, Manfred Weber így nyilatkozott:

A Tisza aláírásgyűjtéséről szólva az EPP álláspontja világos: minden lehetséges módon támogatjuk Ukrajnát… Az Európai Néppártnál minden eszközünkkel, minden erőnkkel támogatjuk Ukrajnát. És remélem, hogy Magyarország, illetve a magyar kormány is megérti, hogy jobb lenne neki egyetértésben együtt dolgozni az Európai Unióval, barátságban lenni az Európai Unióval ebben a kérdésben.

Az is emlékezetes, hogy újabb fejlemények láttak napvilágot Magyar Péter bennfentes kereskedelmi ügyében, amiben a jegybank is vizsgálatot is indított. Ezután a Tisza Párt elnöke telefonon felhívta a jegybank egyik női alkalmazottját, akivel ingerülten és fenyegetően beszélt – írja a Magyar Nemzet.

