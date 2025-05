Nem fog hinni a szemének – Mutatjuk, milyen esszéket írt volna a ChatGPT a magyarérettségin!

Május 5-én hivatalosan is kezdetét vette a 2024/2025-ös tanév tavaszi érettségi időszaka, amelynek nyitó napján a diákok a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával adtak számot tudásukról. Az érettségi első részében szövegértési feladatok, majd irodalmi műveltségi teszt várt rájuk, olyan klasszikus szerzők műveivel, mint Arany János vagy Zrínyi Miklós. A második részben szövegalkotási feladatot kellett megoldaniuk, középszinten például Örkény István egyik novelláját elemezhették. A magyarérettségin középszinten közel 78 ezer, emelt szinten pedig csaknem 2300 tanuló vett részt. Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint az idei érettségi vizsgaidőszak rekordrészvétellel zajlik, összesen mintegy 142 ezer vizsgázóval, ami jelzi a megmérettetés országos jelentőségét.

Hétfőn került sor a magyarérettségire, ebből a tárgyból középszinten 77 972, emelt szinten pedig 2278 tanuló ad számot tudásáról

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Magyarérettségi esszé feladatok – A ChatGPT hogy oldaná meg?

Örkény István elemzés

Az első feladatnál a ChatGPT-nek bemásoltuk a feladathoz megadott Örkény István novellát, majd begépeltük az érettségi feladat szövegét, ezeken kívül azonban nem adtunk neki semmilyen támpontot vagy segítséget. Mutatjuk az eredményt!

Az esszé első része

Az esszé második része

Az esszé befejezése

Az Eduline-on közzétett elemzési szempontok alapján a ChatGPT nem teljesített rosszul, de bőven lenne még mit finomítania az elemző képességén.

Történelem és irodalom kapcsolata esszé

A második feladatnál nem adtunk a mesterséges intelligenciának meg mást, mint az erettségi feladat szövegét, így az alábbi esszét kaptuk meg válaszul.

Az esszé első fele

Az esszé második fele

Az eddig megjelent, nem hivatalos, megoldás szerint a ChatGPT ebben az esszében is jó teljesített, mivel releváns példákat hozott fel a témában és röviden ki is fejtette azokat. Vajon a holnapi matematika érettségivel is ilyen könnyen megbírkózik majd?

Arról, hogy mennyire volt nehéz vagy könnyű az idei magyarérettségi ITT olvashat. A Kemma pedig videóban számolt be a diákok élményeiről.

Mi jön ezután?

Kedden matematikából középszinten 73 318-an, emelt szinten 7798-an érettségiznek majd.

Szerdán rendezik a történelem érettségit, középszinten 72 834, emelt szinten 8484 diák vizsgázik.

Csütörtökön angol nyelvből középszinten 46 788-an, emelt szinten 27 742-en,

Pénteken német nyelvből középszinten 11 096-an, emelt szinten 3061-en érettségiznek majd.

Május 23-án az olasz nyelvvel zárul az írásbeli érettségik sora.