Kiderült, hogy miért lesz olyan sok ember beteg májusban

A legfőbb ok az időjárás szeszélyessége: májusban az egyik nap nyárias meleg, másnap hűvös, szeles idő csap le ránk. Az ilyen hőmérséklet-ingadozás megterheli a szervezetünket, gyengíti az immunrendszert, ráadásul a hidegfront és a szél kiszárítja a nyálkahártyát – így a vírusok könnyebben támadnak – írja a Köpönyeg.hu.

Ez az oka a tömeges megbetegedéseknek májusban

Egyszerre többféle légúti kórokozó is jelen van: az influenza mellett a humán metapneumovírus (HMPV) is terjed, amely főleg gyerekeknél okoz súlyosabb tüneteket. A legyengült immunrendszer nem tud hatékonyan fellépni, és sokszor egymás után több fertőzés is elkapja az embert.

Tünetmentes napból alig jutott májusra

A gyakori fronthatások nemcsak a megfázásokat súlyosbítják, hanem a migréneseket is megviselik. A légnyomás-ingadozás, a magas páratartalom és az élénk szél naponta okoz fejfájást sokaknál.

Mit tehetünk?

Erősítsük az immunrendszert : vitaminokkal, pihenéssel, tápanyagokban gazdag étrenddel.

Réteges öltözködés : a reggeli hideg és a délutáni meleg megtévesztő lehet.

Stresszcsökkentés: különösen fontos a migréneseknél, de általánosan is segít megelőzni a betegségeket.

A hét időjárása továbbra is változékony lesz, de remélhetőleg hamarosan valóban megérkezik a nyugalmas, meleg tavasz.

