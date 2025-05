Ilyen volt az idei matekérettségi a tanár szemével

Némi meglepetést az első rész 8. feladata, a sodrófás példa okozhatott. Hasonló, diagramos feladattal már tavaly is találkoztak az érettségizők, így valamelyest lehetett számítani, hogy a mostani feladatsorban is lesz diagram, annál is inkább, hogy tavaly bekerült a kerettantervbe