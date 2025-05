Új funkciókkal bővült a MÁV+ applikáció

Újdonság, hogy már kombinált jegy is elérhető az applikáción keresztül, így – a célállomásig vonatot és buszt is igénybe véve – már nem kell külön tervezni az utazást és külön-külön jegyet venni az igénybe vett járatokra. A MÁV+ app újabb, sokak által várt funkcióval bővült, ugyanis már viszonylati jegyek is megvásárolhatók helyközi buszokra és vonatokra.

A felhasználói igények alapján már elérhetők az új viszonylati jegyek, amelyek a vasúti és helyközi buszjáratokra egyaránt érvényesek. A MÁV+ appbból a jegyek kinyomtathatók, a kombinált jegyeket pedig a rendszer automatikusan létrehozza útvonaltervezéskor - írja a MÁV legfrissebb közleményében. Megújult a MÁV+ app.

Fotó: MÁV A népszerű bérletek és napijegyek – így az országbérlet, vármegyebérlet, Magyarország24 és Vármegye24 – továbbra is elérhetők. A tanulók számára a 90%-os kedvezményű országbérlet a legkényelmesebb választás, bérletigazolvány használata nélkül. Június 1-jétől elérhetővé válik a késési biztosítás is, amely révén a kárpótlás legegyszerűbben a MÁV+ appon keresztül igényelhető. A fejlesztések folytatódnak, a nyár folyamán újabb funkciókkal bővül az alkalmazás, beleértve a klímás járatok szerinti tervezést és a városi közlekedési integrációt. A MÁV+ app letölthető az App Store-ból és a Google Play-ről, a meglévő regisztrációval használható. További információ és visszajelzési lehetőség: jegy.mav.hu/feedback

