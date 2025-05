Megyeri Csilla titkos kívánsága Egyiptomban: „Ezt már senki nem veszi el tőlünk”

Megyeri Csilla párja társaságában pár hete úgy döntött, elhagyják Magyarországot és kettesben elutaztak Egyiptomba, azon belül is Hurghadára. Csilla és kedvese is járt már korábban az észak-afrikai üdülővárosban. A fáraók földje már önmagában nagyon varázslatos volt a szerelmespár számára, viszont több különleges élményben is részük volt.

Megyeri Csilla különleges élményeket élt át Egyiptomban

Mivel már többször is voltunk Egyiptomban, ezért nem szerettünk volna tipikus turistaprogramokon részt venni. Így nem tevegeltünk vagy quadoztunk, mert ezeket már csináltuk korábban, hanem például lovagoltunk a sivatagban, illetve úsztunk is a pacikkal. Továbbá búvárkodtunk a Vörös-tengerben, hajóztunk a Níluson és jártunk egy lakatlan szigeten is

– kezdte az Origónak az influenszer, aki párjával járt egy különleges szobornál, aminek mítosza szerint, ha körbejárja az ember hétszer, akkor teljesül a kívánsága. Csilla azonban nem árulta el mit kívántak, mert fél, hogy akkor nem valósul meg.

Nyaralás alkalmával mutatta be szerelmét

Az influenszer és párja életében kimondottan nagy szerepet játszanak a különféle utazások. Tavaly például az internet népe azt hitte Csilláról, hogy szingliként utazott el Olaszországba. Ugyanis azelőtt szakított párjával, közel 11 év után. Viszont az itáliai nyaralás során derült ki, hogy újból rátalált a szerelem. Majd egy spanyolországi úton pedig be is mutatta a nagyközönségnek szívének választottját, Nicolát, akivel kettesben imádják járni a világot.

Becélozták már a bakancslistás helyüket is

Nagyon szeretünk utazni, mert olyan élményekkel tudunk gazdagodni, amiket máshol nem találni. Az utazások szerintem hozzátesznek az emberhez, ugyanis csodálatos dolgokat láthatunk és ezt már senki nem veszi el tőlünk. Ez pedig igaz volt Egyiptomra is. Mi Nicóval megbeszéltük azt, hogy egy évben legalább két helyre szeretnék elutazni, úgyhogy idén még tervezünk egy olasz utat is. De a bakancslistás helyünk az Zanzibár

– mesélte Megyeri Csilla.

Luxus körülmények között nyaraltak

Egy híres hotelben szálltunk meg, igencsak luxus körülmények között. Ebben a létesítményben nagyon odafigyeltek a higiéniára: még egy homokszem sem volt bent az épületben. Vittek miket mindenhova autóval, nagyon finom ételek is voltak. Valamint most már kimondottan az európai ízlésnek megfelelő fogásokat szolgáltak fel, mert még pár éve azért nem így volt. Tényleg annyira jó körülmények között voltunk, hogy egy rossz szót nem tudunk mondani rá

– zárta a beszélgetést már Magyarországról Megyeri Csilla.