Ennyit keres egy mérnök Magyarországon

A mérnöki terület továbbra is a legkeresettebb szakmák közé tartozik a magyar munkaerőpiacon. A friss elemzés szerint a mérnök bér már pályakezdőként is a félmilliós határt súrolja – vagy akár meg is haladhatja.

Az egyik vezető HR tanácsadó cég legfrissebb elemzése szerint a gyártásban dolgozó mérnökök bérei az utóbbi években jelentősen emelkedtek, különösen Kelet-Magyarországon, ahol az új ipari beruházások miatt felborult a kereslet-kínálat egyensúlya. A mérnök bér mediánja számos pozícióban már 650 ezer forint körül alakul, míg bizonyos területeken – például automatizációban vagy műszer-vezérlésben – a kezdőfizetés akár a 800 ezer forintot is elérheti – írja a vaol.hu. A mérnök bér már pályakezdőként is 500–800 ezer forint között mozog bizonyos szakterületeken – ez a gyártási szektorban kiemelkedőnek számít.

Fotó: Unsplash Mérnök bér: egyes szakterületeken már pályakezdőként is kiemelkedő a fizetés A legnagyobb kereslet a villamosipari technikusok és a gyártóberendezéseket karbantartó mérnökök iránt van, de az EHS (környezet-, egészség- és munkavédelem) területén is kiugróan magasak az induló bérek. A cégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a saját képzési rendszerekre és a fiatalok tanulási hajlandóságára, mivel a munkaerő-utánpótlás kritikus ponttá vált a növekvő igények miatt. A részletes adatok itt érhetők el.

