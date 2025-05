Orbán Viktor elárulta a kormány gazdaságpolitikájának öt tételét

Tizenöt éve működik köztünk az együttműködés – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) rendezvényén. Kiemelte: a kamara a kormány számára kiemelten fontos, stratégiai kulcspartnernek számít. Hangsúlyozta, hogy

az erős gazdaság alapját az erős vállalkozói réteg adja, a kormány feladata pedig az, hogy segítse a vállalkozások sikeres működését.

A jövőre tekintve arról beszélt, hogy Magyarország előtt két irány áll: az egyik az adóemelések politikája. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenzék részéről már megjelentek ilyen elképzelések – többek között a vagyonadó, az ingatlanadó bevezetése, valamint a személyi jövedelemadó emelése.

Emlékeztetett arra is, hogy 2010 előtt rendre a középosztály viselte a legnagyobb terheket, akkor is napirenden volt az ingatlan- és vagyonadó bevezetése, ráadásul jóval magasabb személyi jövedelemadó volt érvényben.

Ha a gazdaságról van szó, minket nem az ideológia vezérel, hanem a józan ész

– szögezte le. Hozzátette: a kormány azért döntött annak idején az adócsökkentések mellett, mert meggyőződése szerint ha a vállalatok kevesebb adót fizetnek, az a dolgozók bérében is meg fog jelenni.

Orbán Viktor arra is felhívta a figyelmet, hogy Brüsszelt jelenleg a baloldal irányítja, ezért vált a rendszer ennyire bürokratikussá, átláthatatlanná és vállalkozásellenessé. Hozzátette: olyan gazdasági tervek is napirenden vannak az unióban – különösen Ukrajna kapcsán –, amelyek szerinte súlyos károkat okoznának Magyarországnak, akár gazdasági összeomlást is előidézhetnének.

Öt pontban a kormány gazdaságpolitikája

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány gazdaságpolitikája továbbra is stabil, kiszámítható és következetes. Mint mondta, ez az irány öt alapelven nyugszik.

Az első: a gazdaság alapja a munka, nem a segély. Orbán Viktor szerint kizárólag a munka becsülete képes előre vinni az ország gazdasági fejlődését.

A második tétel, hogy azokat kell támogatni, akik dolgoznak – nem megsarcolni őket. Ez a kormány egyik legfontosabb kiindulópontja – tette hozzá.