Lemondott a mandátumáról a magyar ellenzéki képviselő

„A mai nappal lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról, és 2026-ban nem indulok semmilyen formában újra” – jelentette be közösségi oldalán Orosz Anna, a Momentum politikusa, aki elismerte, hogy rengeteg dolgot nem csinált jól. Arról is szót ejtett, hogy a Parlament falain belül a Momentum már nem tudta megfelelőképpen végezni a munkát – emiatt a kormánypártokat hibáztatta.

Fotó: A Momentum politikusát rendőrök vitték a járdára

Orosz Anna bejelentésének illusztrálására egy olyan képet tett közzé, amelyben a rendőrök éppen a járdára viszik azt követően, hogy egy Pride-párti tüntetésen a közlekedést akadályozta párttársaival nemrég.

Nem ő az első távozó momentumos. Legutóbb Hajnal Miklós jelezte azt, hogy nem kíván elindulni a jövő évi választáson Magyar Péterrel szemben. Korábban Fekete-Győr András vesztette el a mandátumát, miután elítélték egy 2018-as tüntetés miatt, ahol füstgyertyát dobott a rendőrökre.

Helyette Cseh Katalin ült be az Országgyűlésbe, aki tavaly elvesztette az EP-képviselői mandátumát, miután a Momentum nem jutott be a brüsszeli testületbe. A választási bukta után lemondott a pártelnök Donáth Anna is, aki szintén elvesztette EP-mandátumát.

Április közepén az Országgyűlés arról döntött, hogy

felfüggeszti a Momentum politikusainak mentelmi jogát.

A balliberális párt képviselőinek a karmelita kolostornál két éve történt szándékos rongálás miatt kell felelniük.

Ezen kívül a párt politikusai a gyülekezési törvény módosításának elfogadásakor füstgyertyákkal hajtottak végre tiltakozó akciót, amiért összesen 70 millióra büntették meg őket.

A Momentum Mozgalom hanyatlását jelzi az is, hogy az utóbbi időszakban kreativitás és ötlet teljes hiányában kizárólag az autós közlekedés akadályozásával és hidak lezárásával voltak a képviselőik elfoglalva. Az elmúlt napokban már Bedő Dávid, a párt frakcióvezetője egy interjúban el is ismerte a következőket: nem kizárt, hogy a párt nem jut be a Parlamentbe a 2026-os választásokat követően.