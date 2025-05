A TV2 csinibabája nem randizik akárkivel: „Csak olyan ember lesz mellettem, aki ezt szereti nézni”

A Next Top Model Hungary szőkesége is indul Magyarország legszebb nője címérért. Összeállt a Magyarország Szépe húszfős mezőnye, Moritz Anasztázia is az indulók között van

Moritz Anasztázia is a Magyarország Szépe húszfős mezőnyében versenyez a koronáért. A dekoratív szőke lány ismerős lehet a tévénézőknek, ugyanis tavaly a Next Top Model Hungary című tehetségkutató realityben szerepelt. Most pedig szépségkirálynőként próbál szerencsét. Moritz Anasztázia is a Magyarország Szépe húszfős mezőnyében versenyez a koronáért Anasztázia az Origónak elárulta: Régóta gondolkoztam, hogy induljak a versenyen! Két évvel ezelőtt majdnem jelentkeztem is, de végül ez idén valósult meg. Remélem, hogy a verseny hozzátesz a karrieremhez, és ahhoz, hogy jól érezzem magamat a világban – mondta, majd hozzátette Szerencsére nagyon jól alakul a modellkarrierem. Azt vettem észre, hogy nem mindig az nyer, aki győz… – fogalmazott, utalva a TV2 tehetségkutató reality-jére, aminek a középmezőnyében végzett, ám így is számtalan ajtó nyílt meg előtte. Sok ismerősöm lett, kapcsolatokat gyűjtöttem. Egyre több fotózásom lett, szinte ebből élek! Ami nagyon jó, mert én ebben érzem jól magam. És vallom, hogy mindenki azt dolgozza, persze ha megteheti, amit szeret csinálni! – lelkesedett az Origónak a szőkeség. Moritz Anasztázia is a Magyarország Szépe húszfős mezőnyében versenyez a koronáért Láttam, hogy az elmúlt években a barna hajat preferálták a magyarországi versenyen. Viszont a tavalyi világversenyt is egy hasonló karakterű, szőke hajú lány nyerte meg. Gondoltam, kipróbálom így szőkén, hátha szerencsém lesz! – mondta Moritz Anasztázia. Anasztáziát arról is megkérdeztük: hogyan fér meg egymás mellett a modellkedés, szépségkirálynősködés – és egy párkapcsolat: van féltékenység? Sajnos sokszor előfordul a féltékenység, és hogy nem szeretik azt, hogy megmutatom magamat a kamerának. Fontos számomra, hogy olyan személyt válasszak magam mellé, aki ezt elfogadja, büszke rám és támogat. Szerintem van ilyen ember, lehet ilyet találni. Én meghúztam a határaimat, innentől kezdve csak olyan ember lesz mellettem, aki ezt szereti nézni! – szögezte le, majd arra a kérdésre, hogy van-e most ilyen férfi mellette, csak elmosolyodott: Hááát. Erre inkább nem válaszolnék!

