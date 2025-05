Megdöbbentő felvétel, így sodort el egy motorost egy autós az M85-ösön – videó

Súlyos baleset történt április utolsó napján az M85-ös autóúton. Egy autós nem nézett a jobb oldali visszapillantó tükörbe, amikor sávot akart váltani. A középső sávban haladó jármű sofőrje pedig nem győződött meg arról, hogy szabad-e a sáv, így oldalról elsodorta a mellette haladó motorost.

A balesetről készült videón jól látható, ahogy a motoros felborul az ütközés után. Szerencsére nem hajtott el a baleset helyszínéről, ahogy azt egy részeg sofőr tette. Hanem azonnal megállt segíteni.

A motoros súlyos sérüléseket szenvedett, de szerencsére nem történt végzetes tragédia.

A motorokkal - adottságaik miatt - könnyebben és gyorsabban lehet irányt váltani, mozgásuk dinamikusabb, nehezebben észrevehetőek, ezért is fontos, hogy autósként sávváltáskor is, haladáskor is külön figyeljünk rájuk – írja Facebook bejegyzésében A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.