Mráz Ágoston Sámuel szerint a Harcosok Klubja fordulópont a Fidesz történetében

A Nézőpont Intézet vezetője, Mráz Ágoston Sámuel a Magyar Nemzetnek úgy értékelte: a Fidesz az offline tér után az online világban is megmutatja szervezettségét, és ebben a „digitális harcosok” közössége kulcsszerepet fog játszani a 2026-os választási kampány során. „Egy jól szervezett, profi, dinamikus, erőtől sugárzó közösség képét mutatta be a kormánypárt” – fogalmazott a politikai elemző.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője értékelte az eseményt. (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mráz szerint a rendezvény nem csupán egy új kommunikációs irányvonal kezdete

A Nézőpont Intézet vezetője fordulópontként értékelte a Harcosok Klubját a Fidesz történetében. Hozzátette: a párt már az elmúlt években is fokozatosan alkalmazkodott a digitális média világához, de ez volt az első alkalom, hogy ezt a stratégiát nyilvánosan, tömegrendezvény keretében is felvállalta.

Orbán Viktor beszédének legfontosabb üzenetét a szakértő a Tisza–Dobrev-koalíció körüli politikai üzenetekben látta. A miniszterelnök szerint a „nemzetközi baloldal” Magyarország ellen szervezkedik, és a digitális térben is harcot hirdetett ellenük.

„A különféle eddigi kezdeményezések és közösségek most egy egységes nagy közösségbe fognak összeállni” – mondta Mráz, hangsúlyozva, hogy a Fidesz offline ereje most az online világban is megjelenik.

A Harcosok Klubja rendezvényen a párt több prominens politikusa is felszólalt, köztük Menczer Tamás, aki kiemelte: „harc van, és a harcban harcosokra van szükség”. A rendezvényen való részvétellel a kormánypárt szimpatizánsai egy újfajta politikai aktivizmus részeseivé válhattak – immár a közösségi médiában is.