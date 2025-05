Orbán Viktor: Ma a legnagyobb veszély Ukrajna uniós tagsága!

Vasárnap délután négy órakor a BOK-csarnokban mutatkozott be Orbán Viktor miniszterelnök által életre hívott online sereg. Orbán Viktor többek között arról beszélt, hogy míg ellenfeleik a pénzért és hatalomért küzdenek, ők szívből és lelkesedésből – és végül a szív mindig legyőzi a pénzt. A soron következő csataként a VOKS 2025-öt említette. „Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – mondta, hozzátéve: győzni csak akkor lehet, ha az asszonyok is csatasorba állnak.

Vasárnap délután négy órakor debütál az Orbán Viktor miniszterelnök által életre hívott Harcosok Klubja.

Véget ért a Harcosok Klubja rendezvénye Véget ért a Harcosok Klubja rendezvénye. Orbán Viktor: Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok biztonsága Orbán Viktor beszéde végén kiemelte, hogy a Fidesz mozgósítása terv szerint halad. „A mai napon, barátaim, kijövünk a föld fölé, most megtesszük a következő lépést” – jelentette ki. A miniszterelnök arra kérte a jelenlévőket, hogy egy héten belül mindannyian hozzanak magukkal még egy embert, „egy új harcost”. Hangsúlyozta: „Akit hoztok, azért felelősséget is kell vállalnotok.” A miniszterelnök hangsúlyozta a közösség „testtartásának” jelentőségét is, szerinte az ellenfeleik „sunyin harcolnak”. Míg a Fidesz oldalán nyílt a küzdelem: „Mi arccal harcolunk, vállaljuk egymást.” A kormányfő szerint míg ellenfeleik a pénzért és hatalomért küzdenek, ők szívből és lelkesedésből – és végül a szív mindig legyőzi a pénzt. A soron következő csataként a VOKS 2025-öt említette. „Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – mondta, hozzátéve: győzni csak akkor lehet, ha az asszonyok is csatasorba állnak. „Amikor mi a hazánkra gondolunk, büszkeséget érzünk. Amikor ők a sajátjukra, dühöt” – mondta Orbán Viktor, aki szerint az ellenzék ma már nem csupán politikai ellenfél, hanem „jellembeli probléma”. A miniszterelnök szerint a Tisza-Dobrev koalíció Brüsszel és Zelenszkij barátja – nem a magyaroké. Úgy fogalmazott: „Milyen ember az, aki a saját hazája ellen dolgozik?” Felidézte, hogy ellenzéki politikusok korábban büszkén akadályozták meg 50 kórház felújítását. „Tisza-Dobrev koalíció jobban tiszteli az ukrán államot, mint a magyart. Többre tartja Brüsszelt Budapestnél. Nekik fontosabb Ukrajna uniós tagsága, mint a magyarok biztonsága és jóléte. Ők Zelenszkij barátai, nem a magyaroké.” Végül hozzátette: „Amerikában ennek véget vetettek, ideje, hogy mi is kövessük őket.” Aláhúzta: „Aki politikával foglalkozik, ne kaphasson pénzt külföldről. Nem nagy kérés, inkább szerény és egyszerű.” Orbán Viktor: A világ megváltozott, elérte a politikát az online világ Orbán Viktor kijelentette győztek a migrációs harcban. „A többiek gyengének bizonyultak, bevándorló ország lettek, nekik nincs visszaút. Ők szeretnének Magyarország lenni, de mi nem akarunk azzá válni, mint ők″. Orbán Viktor leszögezte, hogy visszaszorították a természetellenes nézeteket, megvédték a gyermekeket, és ez így is marad, amíg ők kormányoznak. A világ megváltozott, elérte a politikát az online világ. Újítanunk kell, fel kell költöznünk a virtuális térbe, ezért hoztuk létre a digitális szabadságharcosok klubját – húzta alá Orbán Viktor, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik csatlakoztak az online térben zajló harchoz. „Egy héten belül hozzanak még egy harcost” „Olyan ez, mint egy építkezés. Csak mi nem téglából, hanem emberekből építünk várat” – jegyezte meg Orbán Viktor. A kérése az, hogy egy héten belül hozzanak még egy harcost. Csak harcosokat hozhatnak, bámészkodókra nincs szükség, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl, de az igazi a sok oroszlán – jegyezte meg. Akit hoznak, azokért felelősséget is vállaljanak, jövő hét végén 20 ezren lesznek, őszre dupláznak, januárban százezren lesznek. Velük vívják meg a 2026-os választásokat - tette hozzá. Orbán Viktor: Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját Az igazság a politikában önmagában kevés, ha elég lenne, nem vesztettük volna el az országunk kétharmadát – mondta Orbán Viktor. Ám van itt egy bökkenő a miniszterelnök szerint. A világ megváltozott, a politika is. Elérte a politikát is a digitális világ. „Továbbra is mi vagyunk a legnagyobb, legszervezettebb politikai közösség Európában” – tette hozzá, ám megjegyezte, az kell, hogy a Fidesz legyen a legerősebb a digitális világban. „Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját” – tette hozzá a Harcosok Klubja résztvevőire utalva.

„Csak a fontos, az igaz ügyért lehet jól harcolni.” Mik az esélyek? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az biztos, hogy Brüsszelben és Kijevben ellenünk fogadnak. „Most, amikor Magyarországnak sikerült összeszednie magát, amikor a családoknak megint van mit veszíteniük, és ráadásul sikerült megszerezni az Egyesült Államok támogatását, a világ legnagyobb balszerencséje lenne, ha Brüsszel most venné át az irányítást”. „A magyarok igazsága a mi oldalunkon áll, ehhez nem fér kétség. Ez fontos, sőt, elengedhetetlen, mert csak a fontos, az igaz ügyért lehet jól harcolni.”

Orbán Viktor: Már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna „Magyarország nem Júdásnak való vidék” – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Jobbik kapcsán. „Most azonban a helyzet nehezebb, mert beszálltak az ukránok is” – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, hogy már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború közben és után. Nem tudnak megállni a saját lábukon, ezért akarnak bejutni az ukránok az Unióba. Nem érdekli őket, hogy a háborút is behoznák az Unióba, viszont „mi nem akarjuk, hogy belerángassanak minket a háborújukba” – szögezte le a miniszterelnök. Erről szól ugyanis szerinte a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány.

A magyarok nagy győzelme Gyurcsány visszavonulása „Mégis csak van igazság” – jegyezte meg Gyurcsány kapcsán Orbán Viktor. „Több ez, mint egyetlen személy ügye. Mi már 2006-ban megüzentük, hogy ez lesz a vége” – tette hozzá. „Isten malmai lassan őrölnek, de apróra őrölnek, itt most szó szerint is.” A magyarok nagy győzelmének nevezte Gyurcsány visszavonulását, a kommunisták felett. „A Momentum is befejezte” – jegyezte meg. „Megszületett a bátor és heroikus döntésük: nem indulnak a választáson”. Rövid lábjegyzet lettek ők a történelemben, a Jóisten nem bottal ver. Orbán Viktor: Magyarország támadás alatt áll! Orbán Viktor kormányfő köszöntötte a digitális világ szabadságharcosait. A közepébe is vágott, ugyanis leszögezte, Magyarország támadás alatt áll – és nekünk kell megvédeni. Megjegyezte, az igazat megvallva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg. Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái” – „egyedül vagyunk, csak a szokásos, legalább nem kell itt kerülgetni senkit”. Szánt egy mondatot a DK-ra is: „Gyurcsány Ferenc lelécelt”. Szijjártó Péter: 15 éve harcolunk a hazáért! Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy fantasztikus dolog, hogy megtöltötték a sportcsarnokot, amikor durva dolgok történnek a világban, és Magyarország körül. Leszögezte, 15 éve harcolnak a hazáért, a nemzetért, a szuverenitásunkért. „Ha ezt nem tettük volna, akkor mára mindez és ezzel együtt minden elveszett volna”. Megakadályozták, hogy illegális migránsok ellepjék Magyarországot, kerítést építettek, nem engedték, hogy itt dúljanak- fúljanak, s Magyarország nem néz ki most úgy, mint anno a Keleti pályaudvar napokig.

Bohár Dániel: Most már csak bátorságra van szükség! Bohár Dániel bírálta a Tisza Párt képviselőit, akik Zelenszkij háborús beszédét tapsolták, ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlamentben, és szerinte összejátszanak az ukrán titkosszolgálattal, valamint gyorsított eljárásban akarják bevezetni Ukrajnát az Európai Unióba. Ezután – mondta – ukrán mémeket posztolt, ami miatt most börtönnel fenyegetik, beperelik, és be akarják záratni a Megafont. Egy mém miatt. Szerinte ez azért van, mert kimondta az igazságot, és ez fáj az ellenfeleinek. „Az igazság nálunk van” – hangsúlyozta, majd bátorításként hozzátette: „Most már csak bátorságra van szükség, és mindenkinek ki kell állnia az igazságért.” Végezetül megerősítette: „Mi még mindig itt vagyunk, ők pedig már sehol. Ha erősek és bátrak leszünk, a jövőben is itt leszünk.” Lázár János: Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre! Lázár János elmondta, hogy nem elég, ha valaki fideszes, jónak is kell lennie. A kormánypártok négyszer érdemelték ki az emberek bizalmát, ami bizakodásra adhat okot, de elbizakodásra nem. Nem elég elmondani, hogy az elmúlt 15 évben sokkal több volt a jó, mint a rossz. A legfontosabb az, amit a jövőről mondunk: „azt vállaljuk, hogy a következő években is Magyarország velünk jár jobban, még azok is, akik nem ránk adják a voksukat”. A lehető legtöbb embernek kell beszélni, offline és online is, „mindig azt mondjátok, amiben hisztek”. A tét pedig nem a Fidesz következő négy éve, hanem Magyarország következő negyven éve. „Nagy szavak ezek, azok hát, mert nagy dolgok ezek” – szögezte le. Régen az volt a jelszó, hogy „hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre”, most viszont új jelszót mondott Lázár János: Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre! A „Kollár Kinga-félék” egy olyan világot akarnak létrehozni, ahol a hazaszeretet bűn Talán soha nem néztünk ki ilyen jól – idézett „egy klasszikust” Szentkirályi Alexandra. Igazából, akkor nőttem fel, amikor megszületett a lányunk, mert akkor értettem meg igazán, hogy mi nem elsősorban magukért cselekszünk, hanem azért, hogy a gyermekeink egy olyan országban cseperedjenek fel, amely büszke, sikeres és szabad; de ez nem mindenkinek egyértelmű, mert Brüsszelben teljesen mást képzelnek el – fejtette ki, szerinte a „Kollár Kinga- félék” egy olyan világot akarnak létrehozni, ahol a hazaszeretet bűn. Elmondta, hogy az általuk képviselt jövőért együtt kell megküzdeniük a digitális arénában, ahol el akarják őket hallgattatni és el akarják venni a kedvüket a harctól kamuprofilokkal. Ne feledjétek el, kik vannak az aréna másik oldalán. Ők azért küzdenek, hogy a nemzeti érzésünk nevetségessé váljon, gyerekeinket gendersemlegessé neveljék, de mi ezt nem fogjuk hagyni! – jelentette ki. Így készült Lázár János Apáti Bence: Kitaláltak egy másik Magyarországot, ahol a „Slava Ukraini” köszöntés lenne a divat Apáti Bence azt mondta, Weber és Ursula von der Leyen nincs megelégedve Magyarországgal. Ennek érdekében – mondta – kitaláltak egy másik Magyarországot, ahol a „Slava Ukraini” köszöntés lenne a divat. Elmondta, ehhez a tervhez helytartót is találtak, akinek azt ígérték, hogy idegeneket szolgálhat a saját hazájában. Erre reagálva indítottak akciókat és petíciókat, hogy megállítsák ezt a folyamatot, és újra „elverjék” a globalisták helyi emberét. A megoldás szerinte az, hogy fel kell venni a kesztyűt a kommentfalakon, és aktívan védekezni kell. Lázár János: Megnézem, a főnök hogyan csinálja! Nekem is van egy kampányom, ugye a Lázárinfó, de most azért jöttem, hogy megnézzem, a főnök hogyan csinálja – mondta nevetve Lázár János. „Mi lettünk a lándzsa hegye" Hollósy András miskolci alpolgármester azt mondta, nekik mindig kétszer többet és háromszor jobban kellett dolgozniuk, hogy egálban legyenek, de nem adták fel azután sem, hogy 2019-ben „zakóztak” az önkormányzati választásokon, de megrázták magukat és újraszervezték a szervezetüket. Hétről hétre, hónapról hónapra vittük be az ütéseket a balos városvezetésnek – jelentette ki. Mi lettünk a lándzsa hegye – mondta. Gyopáros: Eljött az idő, hogy hazaküldjük a falu bolondját „A vidéki hadtest felsorakozott” – mondta Gyopáros Alpár. Mint mondta, „a falusi ember mindig pályán van”, ha például villám csapott a csűrbe, akkor nem panaszkodott, hanem előveszi a szerszámokat, és megjavítja. A vidéki emberek – állította – tudják, mi az a kihívás, nem ijednek meg a nehézségektől, feltűrik az ingujjat, és megoldják a problémát. Szerinte a falvakban nincs ostobaság, maradiság vagy ósdiság, szemben azzal, amit korábban egy liberális értelmiségi állított, aki a vidéket „középkori hagyománynak” nevezte. Gyopáros úgy látja, a Tisza Párt is hasonló kijelentéseket tesz. „A falvakban még csodákra leszünk képesek” – mondta, majd hozzátette, eljött az idő, hogy hazaküldjük a falu bolondját. Így gyalázta a baloldal Muri Enikőt Most az a tét, hogy „Ukrajna vagy Magyarország”, ugyanis az ellenfél „Brüsszel Péter” a kék-sárgát választotta a magyar lobogó helyett – mondta Menczer Tamás. A képviselő megemlékezett arról, hogy a Himnuszt éneklő Muri Enikő kirakott egy képet a miniszterelnökkel, ezek után pedig „megtapasztalhatta, milyen az a híres, elfogadó balliberális szeretet”, de Orbán Viktor kiállt mellette és megvédte őt. Ilyenek a harcosok – fogalmazott, majd elmondta, hogyha a következő 11 hónapban mindenki megteszi a ráeső részt, akkor újra ők nyernek majd a választásokon. Menczer Tamás: A Fidesz Európa legszervezettebb és legsikeresebb pártja! Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója arról beszélt, harc van, a harcban pedig harcosokra van szükség. Elmondta, hogy a helyszínen jelenlévők mutatnak példát arról, hogy hogyan kell harcolni és a Fidesz Európa legszervezettebb és legsikeresebb pártja. Mindent tudunk, amit az offline térben tudni lehet és erre a tudásunkra szükségünk is lesz, a világ megváltozott, az emberek már elsősorban a közösségi médiából tájékozódnak. Ezért döntött úgy Orbán Viktor, hogy az interneten is megszervezi a csapatát – fejtette ki, majd hozzátette, hogy egész Európában ők lesznek a legszervezettebb közösség néhány hónapon belül. Itt nézhetik élőben a rendezvényt! Elkezdődött a rendezvény A Hímnusz eléneklésével kezdetét vette a Harcosok Klubja rendezvény. A Hímnuszt Muri Enikő énekelte. Deák Dániel: A patrióták győzni fognak! Megtelt a BOK-csarnok! Orbán Viktor: Ez egy olyan háború, aminek nem szabadott volna elkezdődnie Orbán Viktor miniszterelnök legutóbb a TV2-nek nyilatkozott. Az interjúban szó volt az orosz−ukrán békekötés feltételeiről, valamint a Magyarországot ért ukrán kémtámadásról is. A kormányfő a nemrég megválasztott német kancellárral és a NATO főtitkárával is egyeztetett Tiranában. Már négy hónapja csalódott vagyok, de lehet, hogy már három éve, mert ez egy olyan háború, aminek nem szabadott volna elkezdődnie. Tehát az lett volna jó, ha ki sem tör ez a háború, de a nemzetközi helyzet leginkább az, hogy Trump elnök ellenzékben volt akkor. Ez nem tette lehetővé, nem tudtuk megakadályozni. Ha Trump lett volna az elnök Amerikában, ez a háború, akármit is akarnak az európaiak, sohasem tört volna ki. Tehát a csalódottság velünk van, a frusztráció az velünk van, most már lassan három éve, és mindennap azzal a reménnyel ébredünk, hogy hátha ma, de tegnap se lett hátha − közölte a miniszterelnök, aki szerint a békéhez a következő lépés az lehet, hogy Donald Trump az orosz elnökkel is egyeztessen. Hozzátette: az ukránok és az oroszok máshogyan nem fognak tudni megegyezni. Orbán Viktor: Hamarosan kezdünk! Ők is beszélni fognak Ma 16 órától rendezik a kormánypártok Harcosok Klubja elnevezésű rendezvényét, amelyen több politikus is felszólal. Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője; Gyopáros Alpár, a legjobb eredménnyel egyéni helyet nyerő fideszes országgyűlési képviselő; Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója; Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Hollósy András, Miskolc KDNP-s alpolgármestere, és Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszédet fog mondani. Itt nézhetik élőben a Harcosok Klubja rendezvényét! Mi a cél a Harcosok Klubjával? Sajtóinformációk szerint az online csoport célja legnagyobb valószínűséggel a fideszesek online aktivitásának és a kormánypártok elérésének növelése, összehangolt kommentekkel, lájkokkal és közösségimédia-kampányokkal. A Fidesz ezzel készül a 2026-os választásokra a közösségi médiában. Mint az köztudott, a Harcosok klubja eredetileg egy 1999-ben bemutatott, nagy sikerű amerikai film Brad Pitt főszereplésével, ami Chuck Palahniuk azonos című regényének adaptációja. Miután elárulta a lényeget, Orbán Viktor további részleteket osztott meg követőivel a csoportról. Pénteki reels-videójából kiderült, hogy a Harcosok Klubja vasárnap délután 4 órakor a budapesti BOK-csarnokban egy látványos, show-elemeket nem nélkülöző rendezvény keretében bemutatkozik a nyilvánosság előtt. A jól felépített médiakampány következő lépéseként a kormányfő nyilvánosságra hozta a felszólalók névsorát. Facebook-videója alapján a rendezvényen beszédet fog mondani Szentkirályi Alexandra, Gyopáros Alpár, Szijjártó Péter, Menczer Tamás és Lázár János is. Végül nem sokkal a Harcosok Klubja vasárnapi debütálása után Orbán Viktor újfent üzent a közösségi médiában. „Harcosok Klubja. A kezdet. Ezt kár kihagyni” – ezekkel a szavakkal hívta fel követői figyelmét az eseményre.

Titkos Facebook-csoport alakult Ezt követően jöttek a konkrétumok, és kiderült, hogy Orbán Viktor korábbi bejegyzéseivel a Harcosok Klubja elnevezésű kezdeményezésre utalt. Péntek reggel azt írta a közösségi oldalán, hogy már csak kettőt kell aludni és megosztotta a szervezet logóját, nevét. Sokan ekkor találkoztak először a Harcosok Klubjával, pedig korábban az Indexen megjelent egy írás a miniszterelnök által életre hívott „titkos Facebook-csoportról”. Ahogy a cikkben fogalmaztak, a kormányfő „egy titkos online sereget toboroz”, amelynek már most több ezer tagja van. Orbán Viktor: HK Hét közepe óta téma Orbán Viktor Harcosok Klubja elnevezésű eseménye. Szerda hajnalban a miniszterelnök egy rejtélyeset posztolt: mindössze egy két betűből álló bejegyzést tett közzé, ami aztán valósággal felrobbantotta az internetet. Rajta kívül akkor még nem sokan értették, mit jelent a „HK”, de aztán az idő előrehaladtával a nyilvánosság választ kapott a kérdésre. Nem sokkal később újabb titokzatos poszttal jelentkezett a kormányfő, aki egy grafikát, egész pontosan egy fekete alapon piros-fehér-zöld színekben pompázó „H” betűt osztott meg. A képhez csupán annyit írt: „jön!”

