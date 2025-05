Orbán Viktor: Ukrajna felvétele egy gazdasági öngyilkosság lenne – élőben a rádióinterjú

Orbán Viktor kormányfő arról is beszélt, hogy egy óriási háborús inflációs sokk érte Magyarországot a mögöttünk hagyott években. Próbáljuk visszarángatni az árakat a földre, mert több területen elfogadhatatlan az árak emelkedése. Éppen ezért be kell avatkozni az árrendszerbe – tette hozzá. Európában a legtöbb országban be kellett avatkozni, de nagyon nehéz jól beavatkozni – mondta.

Végül a kormány az árrésszabályozás mellett döntött.

Így sikerült az árak területén korrigálni, az élelmiszerek terén az árak megváltoztak – mondta a kormányfő.