Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV, lejár egy határidő!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, amelyet két okból is érdemes mindenkinek átnézni; egyrészt azért, hogy

a tervezet minden kedvezményt tartalmaz-e

- írta közleményében az adóhatóság.

Aki elfelejtett időben nyilatkozni munkáltatójának például arról, hogy a családi kedvezmény összegét az adóelőlegéből vonja le, érdemes mielőbb kiegészítve elküldenie a bevallását. A visszajáró adót a bevallás beérkezéstől számított 30 napon belül utalja ki a NAV

Másrészt azért érdemes átnézni a tervezetet, hogy

az minden 2024-ben megszerzett jövedelmet tartalmaz-e.

A leggyakoribb jövedelem-típus, amelyről a hivatalnak nincs minden adata a kitöltéshez, az a lakáskiadásból és az ingatlaneladásból származó jövedelem, de április végétől már ebben is segít a NAV új fejlesztése – az egyszerűen használható, közérthető – kérdés-felelet mód. Az érintetteknek nem kell hosszasan számolgatni elegendő ugyanis néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban.

A tervezeteket a legegyszerűbben a NAV eSZJA-felületén lehet átnézni. Az online, egyszerűen kezelhető felület népszerű, hiszen május 5-éig összesen több mint egymillióan adták be a tervezetet ezen keresztül. Az 1+1%-ról is itt lehet legegyszerűbben rendelkezni, eddig már több mint 680 ezren küldték be így az 1%-os nyilatkozatukat.