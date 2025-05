Nyári munka Ausztriában – ennyit kereshet egy magyar dolgozó

Az osztrák vendéglátás és mezőgazdaság évről évre több tízezer magyar dolgozót foglalkoztat. 2025 nyarán is több régióban indul be a szezon, főként Salzburgban, Stájerországban és a tavak környékén. A munkáltatók gyakran szállást is biztosítanak – egyes esetekben egy egész panziót –, így a nyári munka nemcsak kereseti lehetőséget, hanem teljes ellátást is jelenthet – írja a vaol.hu.

Fotó: Unsplash

Nyári munka Ausztriában: nyelvtudás nem mindig kell, tapasztalat viszont igen

A nyári munka lehetőségei közé főként vendéglátóipari és mezőgazdasági pozíciók tartoznak, ahol a kezdők is elhelyezkedhetnek, de a tapasztalat előnyt jelent. Egy magyar szakács például akár 3000 eurót is megkereshet havonta, különösen, ha a túlórák is beszámítanak. Aki több szezont lehúz, már rutinosan mozog az osztrák rendszerek között – sőt, gyakran magyar kollégák között dolgozik, így nem is mindig szükséges a német nyelv ismerete.

A szezonális életforma ugyan fárasztó, de sokak szerint a nyári hónapok végére már hiányozni kezd a hegyi levegő, a pörgés és a közösség.

