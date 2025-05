El sem hiszi mekkorát nőttek a nyíregyházi jegesmedve ikrek - videó

Az állatkert sokáig titokban tartotta a jegesmedvék születéséről szóló hírt. Erre azért volt szükség, mert a jegesmedvék fejletlenül születnek, így az életben maradásuk szempontjából az első három hónap kritikus. Azóta azonaban szinte

napról-napra nyomon lehetett követni a Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldalán a novemberben született jegesmedvebocsok fejlődését.

Február 27-én a Jegesmedvék Világnapján az állatparkba látogatók a jegesmedve családról is hallhattak érdekességeket. 1-2 hétre rá pedig már a bocsok is elhagyhatták az édesanyjukkal a barlangot, és azóta már az oda látogatók is megcsodálhatják őket.

Egy rövid összefoglaló a ikerbocsok féléves fejlődéséről: