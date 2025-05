Ekkor nyitnak a strandok a 2025-ös szezonban: fürdőhelyek, amik már most várják a vendégeket

A tavaszi meleghullámmal egyre több helyen nyitnak a strandok. Május első hétvégéje különösen mozgalmasra sikerült: több mint húsz strandfürdő nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, – de volt, ahol már április végétől fogadták a fürdőzőket. A nagyobb fürdőkomplexumok azonban többlépcsős folyamatban nyitják meg medencéiket, fokozatosan bővítve szolgáltatásaikat a nyári szünet kezdetéig.

Nyitnak a strandok - indul a 2025-ös strandszezon

Fotó: MTI - Balogh Zoltán / Nyitnak a strandok - indul a 2025-ös strandszezon

Budapesti strandnyitások: mikor nyit a Palatinus, Római és társai?

Budapesten is beindult a szezon: a legnépszerűbb nyári strandok, mint a Palatinus vagy a Római, idén is sokakat vonzanak. A Palatinus Strandfürdő már a húsvéti hétvégén megnyitotta a Margaréta medencét, május 17-től pedig elérhetők lesznek a kültéri gyerekmedencék és élménymedencék is. A teljes nyitás azonban – csúszdákkal, és hullámmedencével – június 14-ére várható.

A fővárosban az alábbiak szerint nyitnak a strandok:

Csepeli Strandfürdő – május 12-től

Paskál Gyógy- és Strandfürdő – május 31-től

Csillaghegyi Strandfürdő – május 31-től

Pesterzsébeti Fürdő – május 31-től

Római Strandfürdő – pedig csak június 15-én nyit

A Római-parti Plázs, a természetes Duna-parti fürdőzőhely, június 27-től augusztus 24-ig lesz nyitva – ráadásul ingyenesen.

Vidéken is nyitnak a strandok: hol lehet már fürdeni?

A vidéki fürdők terén is bőven van miből válogatnia a csobbanni vágyóknak. Május 1-jével több népszerű termálfürdő és gyógyfürdő is elindította szabadtéri szezonját:

Hungarospa Hajdúszoboszló – az ország legnagyobb fürdőjének strand részlege május 1-jén nyitott. Június közepéig az aquapark (június 14-től) és a prémium zóna (június 18-tól) is látogatható lesz.

– az ország legnagyobb fürdőjének strand részlege nyitott. Június közepéig az aquapark (június 14-től) és a prémium zóna (június 18-tól) is látogatható lesz. Zalakarosi Fürdő – a sportmedence már nyitva, a családi csúszdapark május 16-tól , a hullámmedence pedig június 20-tól üzemel.

– a sportmedence már nyitva, a családi csúszdapark , a hullámmedence pedig üzemel. Mórahalmi fürdő – több kültéri medence, – mint a gyermek- és csúszdamedence – április közepe óta nyitva van. A rendezvénymedence május 30-tól lesz elérhető.

– több kültéri medence, – mint a gyermek- és csúszdamedence – közepe óta nyitva van. A rendezvénymedence május 30-tól lesz elérhető. Egri Termálfürdő – jelenleg hat szabadtéri medence működik, a gyerekmedencék és csúszdák nyitása júniusban várható.

– jelenleg hat szabadtéri medence működik, a gyerekmedencék és csúszdák nyitása júniusban várható. Bükfürdő Thermal & Spa – több medence már üzemel és május 17-én további nyitásokra számíthatunk (tanmedence, szív medence). A csúszdás részleg indítása későbbre várható idén.

További fürdők, amelyek május közepétől kitárják kapuikat:

Aquaticum Debrecen – május 23.

Harkányi Fürdő – május 22.

Lipóti Élményfürdő – május 16.

Sárrét Kincse (Püspökladány) – már nyitva

Tóalmási fürdő – május 30-tól

Mikor nyit a legtöbb strand? Pünkösdkor számíthatunk még egy nyitási hullámra

Június 8–9. környékére időzíti a legtöbb nagyobb fürdő a teljes nyitást, amikor már minden medence, csúszda, és szabadtéri szolgáltatás üzemel. A nyári szünet első napján, június 21-én, gyakorlatilag az összes strand és fürdőkomplexum teljes kapacitással működni fog.