A környezetszennyezés oka egyelőre ismeretlen, a hatóságok vizsgálják a Cseri úti híd térségét. Korábban, 2023 októberében is súlyos eset történt, amikor haltetemeket sodort a Kapos, és oxigénhiány miatt szenvedtek a vízi élőlények. Most újra kérdés, mekkora a kár, és mi okozhatta a szennyeződést – számolt be a Sonline.