Orbán Viktor: Ha kell, újabb termékekre is bevezetik az árrésstopot

Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország műsorában, a Kossuth Rádióban elmondta: az árrésszabályozást fenn kell tartani, mert meg kell védeni az embereket az indokolatlan áremelésekkel szemben. A péntek reggeli interjúban leszögezte azt is, hogy ha szükséges, akkor újabb termékekre fogják bevezetni az intézkedést. A kormányfő úgy értékelt: az árrésszabályozás, ami korábban elgondolhatatlan volt Magyarországon, „úgy működik, mint a karikacsapás”, beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Mint felidézte, mintegy 900 élelmiszer árát sikerült így csökkenteni, a drogériákban pedig 420 termék ára lett alacsonyabb úgy, hogy az élelmiszernél 10, a drogériákban kapható termékeknél 15 százalékos árrést határoztak meg.

Ami e fölött van – jelentette ki –, az indokolatlan áremelés.

A miniszterelnök arról is beszámolt – írja a Magyar Nemzet –, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt a feladatot kapta, hogy az inflációt le kell törni. Ennek érdekében, az ő javaslata alapján hosszabbította meg a kormány az árrésszabályozást. Nagy Mártont Orbán Viktor elszánt embernek nevezte – így ha szükséges, akkor újabb termékekre fogják bevezetni az árréscsökkentést.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában

Fotó: Benko Vivien Cher /MTI/ Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Akcióban az ukrán maffia

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott szokásos, péntek reggeli interjújában beszélt arról is, hogy az online csalásokban részt vevő bűnözői csoportok 80 százaléka ukrán háttérrel dolgozik, ukrán emberekből áll, Ukrajnában van a központjuk. Mint arról az Origo is beszámolt, a kormányfő azt mondta: az ukrán maffia nemcsak a hagyományos formában – „böhöm nagy autókkal", „gyanús kinézetű, nem túl bizalomgerjesztő emberekkel" – működik, hanem kifinomultak, okosak és a modern technológiában is képesek maffiaszerű hálózatokat kiépíteni. Ukrajna egy veszélyes ország – jelentette ki.

Ukrajna EU-s felvétele „kezelhetetlen kihívást” eredményezne

A miniszterelnök beszámolt a budapesti CPAC konferencia csütörtöki nyitónapján szerzett tapasztalatairól is: mint elmondta, rengeteg emberrel beszélve úgy látja, hogy Európában az emberek között az a meggyőződés súlyosan megerősödött, hogy Ukrajna felvétele egész Európa számára kezelhetetlen kihívást eredményezne.

Nem szabad megengednünk, hogy Brüsszel a háborúra hivatkozva még több pénzt vegyen el tőlünk, még több hatáskört vegyen el, még több hitelt vegyen fel, adósságba rángasson bennünket, központi gazdaságirányítást építsen ki

– fogalmazott.