Orbán Viktor: A jövő autóit Magyarországon fogják gyártani!

Wang Weizhong, Guangdung tartomány kormányzója arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt Magyarország és a tartomány közötti kereskedelem. Mára a tartomány adja a magyarországi kínai kereskedelem 10 százalékát. Szólt arról is, hogy a tartomány beruházási lépései révén már 10 ezer ember kapott munkát.

Guangdung tartomány több mint 100 millió lakossal rendelkezik.

Wang Weizhong arról is beszélt, hogy tartománya nagyon komoly vállalati szektorral bír a környezetvédelmi beruházások terén, és ennek egyik vezetője a BYD. A tartomány vezetője arról is beszélt, hogy az alternatív járművek és az energiatárolási technikák bővülése egy zöldebb környezetet teremtenek az európaiak számára is.

Új típusú járműveket is gyártani fognak

Vang Csuanfu, BYD legfőbb vezérigazgatója szerda éjjel érkezett Magyarországra. A BYD azt tervezi, hogy az akkumulátoros járművek mellett plug-in hibrid elektromos autókat is gyártani fog az Európába tervezett üzemeiben, köztük az épülő szegedi gyárban. Orbán Viktor is találkozik a BYD vezetőjével.

Ez nem meglepő, mivel a cég nagy mennyiségben exportált tölthető (plug-in) hibrideket az Európai Unióba és az Egyesült Királyságba. Orbán Viktor magyar kormányfő és a kínai autógyártó elnöke a Karmelita kolostorban folytatnak megbeszélést, amelyről délután adnak tájékoztatást. Az Origo élőben közvetíti a tájékoztatót.

Orbán Viktor fontos rendeletet írt alá

A BYD ügyvezető alelnöke április elején árulta el egy háttérbeszélgetésen, hogy Magyarországon lesz a BYD új európai központja. Stella Li elmondta, hogy a BYD globálisan az első helyen áll az úgynevezett új energiás járművek terén – a fogalom a villanyautókat és a konnektorról tölthető hibrideket fogja össze. A szerdai Magyar Közlönyben megjelent egy Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet, amely szerint a kormány stratégiai együttműködési megállapodást ír alá a BYD kínai anyacégével és magyarországi leányvállalataival.