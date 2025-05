Orbán Viktor: Magyarország támadás alatt áll, a legnagyobb veszély Ukrajna uniós tagsága

Orbán Viktor kormányfő köszöntötte a digitális világ szabadságharcosait. A közepébe is vágott, ugyanis leszögezte, Magyarország támadás alatt áll – és nekünk kell megvédeni. Megjegyezte, az igazat megvallva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg.

Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái” – „egyedül vagyunk, csak a szokásos, legalább nem kell itt kerülgetni senkit”.

Szánt egy mondatot a DK-ra is: „Gyurcsány Ferenc lelécelt”.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A magyarok nagy győzelme Gyurcsány visszavonulása

„Mégis csak van igazság” – jegyezte meg Gyurcsány kapcsán Orbán Viktor. „Több ez, mint egyetlen személy ügye. Mi már 2006-ban megüzentük, hogy ez lesz a vége” – tette hozzá. „Isten malmai lassan őrölnek, de apróra őrölnek, itt most szó szerint is.” A magyarok nagy győzelmének nevezte Gyurcsány visszavonulását, a kommunisták felett. „A Momentum is befejezte” – jegyezte meg. „Megszületett a bátor és heroikus döntésük: nem indulnak a választáson”. Rövid lábjegyzet lettek ők a történelemben, a Jóisten nem bottal ver.

Már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna

„Magyarország nem Júdásnak való vidék” – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök a Jobbik kapcsán. „Most azonban a helyzet nehezebb, mert beszálltak az ukránok is” – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, hogy már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború közben és után. Nem tudnak megállni a saját lábukon, ezért akarnak bejutni az ukránok az Unióba. Nem érdekli őket, hogy a háborút is behoznák az Unióba, viszont „mi nem akarjuk, hogy belerángassanak minket a háborújukba” – szögezte le a miniszterelnök. Erről szól ugyanis szerinte a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány.

„Csak a fontos, az igaz ügyért lehet jól harcolni.”

Mik az esélyek? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az biztos, hogy Brüsszelben és Kijevben ellenünk fogadnak. „Most, amikor Magyarországnak sikerült összeszednie magát, amikor a családoknak megint van mit veszíteniük, és ráadásul sikerült megszerezni az Egyesült Államok támogatását, a világ legnagyobb balszerencséje lenne, ha Brüsszel most venné át az irányítást”. „A magyarok igazsága a mi oldalunkon áll, ehhez nem fér kétség. Ez fontos, sőt, elengedhetetlen, mert csak a fontos, az igaz ügyért lehet jól harcolni.”