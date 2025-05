Orbán Viktor a tiszás kémbotrányról: Vannak a hazájukat szeretők és vannak az idegen zsoldban állók

Majd arra a kérdésre, hogy mennyire nyugodt a kérdést illetően, ezt mondta: „Az én szakmámban az alaptörvény, hogy éberen kell aludni is. Azért óvatosabb lennék ennél, mert a politika az egy olyan szakma, ahol az emberek érintkezéséből jönnek létre az eredmények. Tehát lehet, hogy most egy plenáris ülésen itt éppen nem mentünk előre egy arasznyit sem, de közben én is beszéltem jó néhány emberrel, mások is beszéltek egymással. Voltak kétoldalú találkozók. Néhány félreértést tisztáztunk, más ügyekben egyetértések jöttek létre, tehát a nemzetközi politika lassan épül, és az időnként ilyen haszontalannak tűnő összejövetelek is hoznak hasznot, visznek bennünket előre, tehát egyáltalán nem volt kidobott pénz, meg idő eljönni ide, Tiranában találkozni az európai vezetőkkel. Ma is mentünk azért előre, ma is jobbak Magyarország pozíciói, mint tegnap voltak, tehát ne úgy fejezzük be ezt a mai napot, hogy hiába dolgoztunk, hanem inkább úgy, hogy ma is elvégeztük a munkánkat, és ennek meg is van a látszatja."