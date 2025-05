Most kaptam a hírt, hogy átlépte a leadott voksok száma az egymilliót az Ukrajna gyorsított uniós tagságáról szóló szavazáson. Ez egy fantasztikus eredmény. Talán a várakozásokat is felülmúlja – jelentette be közösségi oldalára feltöltött videójában a miniszterelnök.

A kormányfő továbbra is arra biztat, hogy adják le a szavazatukat azok is, akik eddig még nem tették meg. Ugyanis Brüsszelben egyre nagyobb a nyomás, egyre nehezebben tudjuk megvédeni Magyarország érdekeit, egyre inkább be akarják nyomni az ukránokat az Európai Unióba. Ha meg akarjuk védeni a családjaink megélhetését, meg akarjuk védeni a gazdáinkat, a rezsicsökkentést, akkor szükségünk van arra, hogy elmondjuk a véleményünket. Adják le a szavazatukat! – mondta Orbán Viktor.

